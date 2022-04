Come lavare piumini e giacche in lavatrice per farli sembrare nuovi?

Il piumini o piumini Sono molto vestiti comune in inverno e perché è molto caldo e leggero.

Per loro rimanere pulito e come nuovoè necessario lavarli delicatamente e prevenirne l’imbottitura trapuntata è schiacciata o deformata.

Sebbene non sia un compito complicato, molte persone preferiscono portare il piumino al lavasecco o, in mancanza, lavalo a manoe quindi evitare problemi.

Lavare senza appesantire

Ma non è complicato lavalo in lavatrice e lasciarlo come nuovo senza rovinare o appesantire il capo, né farlo asciugare in un attimo, se si seguono una serie di accorgimenti.

Il primo e più importante è leggi l’etichetta del capo per sapere cosa temperatura massima puoi lavare la giacca e il tempo metereologico Di cosa hai bisogno per mantenerlo intatto? Se il piumino non è molto sporco, a programma breve a 30 gradi di temperatura.

Quando conosciamo già l’ora e la temperatura, conviene chiudere la cerniera prima di metterla in lavatrice -in modo che i suoi denti non sfreghino contro il capo- e capovolgerla. Vedi anche: Le 5 cose che non sapevi che puoi mettere in lavatrice

Detergente e ammorbidente

Successivamente, aggiungi il detersivo adatto -tutti i detergenti portano le dosi appropriate a seconda che il capo sia leggermente o molto sporco, la durezza dell’acqua nella zona in cui vivi e i chili di vestiti che vuoi lavare- e ammorbidente. Verrà aggiunto anche l’ammorbidente nella giusta misura, poiché non se ne abusa per non rovinare il capo.

Se la giacca è molto sporca, è necessario mettere a programma più intenso. Le lavatrici più recenti di solito hanno programmi specifici per questo tipo di abbigliamento, così come per capi delicati come la lana. Se non esiste, puoi mettere un ciclo di lavaggio a capi sintetici a bassa temperatura.

Palline da tennis o paddle

Un trucco molto efficace è mettere il capo o gli indumenti in lavatrice con palline da tennis o paddle, che pesano, in modo da ‘colpire’ i capi durante il lavaggio e, soprattutto, durante la centrifuga. Ciò eviterà che i grumi di riempimento si concentrino. Il trucco con la palla funziona benissimo anche con piumini o trapunte. Vedi anche: Questo è il prodotto ritirato da Mercadona che ha sorpreso i consumatori

L’asciugatura è meglio fare con un essiccatore, in modo che il materiale si asciughi completamente e allo stesso tempo si gonfi. Per almeno un’ora o un’ora e mezza e con paddle o palline da tennis.

Se non hai l’asciugatrice, puoi appendere l’indumento all’aperto, ma è una buona idea farlo in una giornata di sole e scuotere l’indumento e appenderlo dall’altro lato ogni ora circa, in modo che il materiale interno non si raggruppano. Prima di spogliarlo, assicurati che sia completamente asciutto ovunque.