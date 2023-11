Come indossare i tuoi UGG per un look alla moda e casual questo inverno?

© Rovato.org – Come indossare le tue UGG per avere un look alla moda e casual quest’inverno?

Anche se il mondo della moda è in continua evoluzione, alcune tendenze lasciano un’impressione duratura. Tra queste, le UGG si distinguono in questa stagione, pronte a diventare la calzatura simbolo di questo autunno-inverno.

UGG: scarpe con una storia

Quando scegli un paio di UGG, non stai solo scegliendo delle scarpe alla moda, ma stai anche aderendo a una storia che risale a decenni fa. Originariamente, le UGG sono state create nel 1978 dall’australiano Shane Stedman in California. Il loro scopo principale non era diventare icone di stile, ma riscaldare e riposare i piedi dei surfisti, un pubblico esigente in termini di comfort.

Sappiate che le scarpe UGG hanno guadagnato una reputazione impressionante, diventando i best-seller del marchio americano, e questo, da decenni. La loro popolarità è schizzata alle stelle nel 2022, causando persino esaurimenti di stock. Celebrità come Bella Hadid ed Elsa Hosk hanno contribuito a rilanciare questa tendenza. Merita sottolineare che le UGG sono sinonimo di calore, comfort e stile casual, un mix perfetto per affrontare i mesi invernali.

I classici imbattibili

Tra le UGG più emblematiche, troviamo le leggendarie stivaletti Classic Mini. Il loro design minimalista e il loro comfort senza pari li hanno resi un must-have. Le pantofole Tasman, con il loro look casual ma elegante, hanno anche conquistato molti fan. Per quanto riguarda le Tazz, si sono rivelate essere la scelta perfetta per coloro che cercano stile e calore.

Tutti questi modelli hanno riscosso un successo strepitoso nel 2022, al punto da causare esaurimenti di stock. Coloro che si sono trattenuti, privati dei loro modelli preferiti, ora hanno un solo obiettivo in mente: recuperare il tempo perduto facendo man bassa delle loro tanto desiderate UGG.

Gli stili adottati con le UGG

Per assicurarti di essere pronto per l’autunno-inverno 2023, è fondamentale padroneggiare l’arte di indossare le tue UGG con stile. Infatti, la scelta del modello è cruciale, ma non è tutto. Quindi, l’abbinamento con i capi e gli accessori giusti è essenziale.

Per questo, opta per un jeans, che sia flare, baggy, a gamba larga, dritto, bootcut, a pieghe o in denim di ispirazione sartoriale. Poi, completa il tuo look con capi in maglia come cardigan, maglioni o t-shirt in cashmere. Per un tocco alla moda, aggiungi una giacca o un cappotto in pelle, che sia un blazer, un trench o un bomber. Infine, per un effetto ancora più trendy, scegli una giacca in pelle dall’aspetto vissuto, seguendo un’altra grande tendenza dell’autunno-inverno 2023.

Per un autunno-inverno fantastico, fai di questi stivaletti e pantofole in shearling i tuoi alleati di stile. Non aspettare più, l’era delle UGG è qui, e ti sta tendendo le braccia. Infine, sui social media, molti appassionati condividono i loro stili personali con le UGG. Quindi, non esitare a ispirarti alle loro proposte o a stimolare la tua curiosità e la tua creatività di fashionista.