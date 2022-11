Come indossare gli zoccoli in autunno? Abbiamo la soluzione (Mango)

Da alcune stagioni gli zoccoli sono in voga. Alcuni pensavano che una volta finita l’estate ci saremmo sbarazzati di questi capi e si scopre che non è così. poi, come indossare gli zoccoli in autunno? Ci sono diversi modi, soprattutto in questo periodo in cui non fa ancora freddo. E a proposito, hai alcuni esempi dei tuoi marchi preferiti, dove andare a comprare quelli che ti interessano davvero. Modi per indossare gli zoccoli in autunno Con i calzini Se inizia per avere un po’ di freddo, allora puoi già indossare questa scarpa con le calze. È allora che li preferisci con gonne e vestiti. Sono ideali per una serata fuori, soprattutto quelle di diversi colori.

Anche con i calziniSebbene molti credano che non sia affatto estetico, si scopre che questo look si è visto molto sulle passerelle. così ora puoi indossare quei calzini più sofisticati che stanno meglio con ogni zoccolo, con pantaloncini, jeans, pantaloni lunghi e altro ancora. Con un look total black Se i tuoi zoccoli sono di diversi colori, niente di meglio che scegliere un look total black per farli stare in piedi fuori e guarda molto di più. in questo modo sarai sempre al centro dell’attenzione ovunque tu vada. Alcuni zoccoli da acquistare e indossare ora Lo zoccolo in pelle di Mango è una delle scarpe più eleganti che puoi indossare. Sono realizzati al 100% in pelle bovina, con un design slingback, borchie decorative, un tacco largo a punta tonda e un tacco di 5 cm I capi etichettati come Impegnati sono prodotti che sono stati realizzati con fibre e/o processi di produzione sostenibili, riducendo così la sua impatto ambientale. L’obiettivo di Mango è supportare l’attuazione di pratiche più impegnate nei confronti dell’ambiente, aumentando così il numero di capi sostenibili nella sua collezione. Il prezzo di questa scarpa è di 59,90 euro in varie taglie.In bianco e in pelle, gli zoccoli che puoi trovare in El Corte Inglés sono molto diversi. Sono realizzati in pelle beige con dettaglio di borchie sul davanti. Hanno un’altezza del tacco di 4 cm e sono 100% made in Spain. Il suo prezzo è di 99 euro, nella misura che desideri. A Zalando troviamo questo tipo di scarpe, più chiuse rispetto ad altri zoccoli ma che in questo periodo si indossano ancora. Con la punta tonda, questa scarpa è piatta, senza chiusura e aperta, è stampata e presenta dettagli come la fibbia. Il suo prezzo è di 24,99 euro in diverse taglie e per questo motivo è l’ideale che tu lo acquisti.