Come guardare Wolves vs. Leeds United: streaming live, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di venerdì

L’azione della Premier League torna venerdì.

Chi sta giocando

Leeds United @ Wolverhampton

Record attuali: Leeds United 6-15-8; Wolverhampton 14-11-4

Cosa sapere

Leeds United e Wolverhampton hanno giocato un pareggio a Elland Road e ora si dirigono al Molineux Stadium per rompere il pareggio della serie. Si affronteranno l’uno contro l’altro alle 16:00 ET di venerdì. Entrambi i club stanno entrando in punta di piedi nel loro incontro dopo aver superato di soppiatto i loro precedenti avversari.

Il Leeds United ha schivato un proiettile domenica, finendo sul Norwich City 2-1.

A proposito di partite ravvicinate: domenica era tutto legato a nulla a nulla per Wolverhampton ed Everton, ma i Wolves si sono fatti avanti nel secondo tempo per una vittoria per 1-0.

Le loro vittorie hanno portato il Leeds United sul 6-15-8 e il Wolverhampton sul 14-11-4. Con una media di 2,24 punti a partita, il Leeds United non si è esattamente affermato sulla parte difensiva. Vedremo se riusciranno a rattoppare i buchi nella loro difesa prima del loro prossimo concorso.

Come guardare

Chi: Wolverhampton contro Leeds United

Wolverhampton contro Leeds United Quando: Venerdì alle 16:00 ET

Venerdì alle 16:00 ET Dove: Stadio Molineux

Stadio Molineux TV: Rete NBC Universo, USA

Rete NBC Universo, USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: lupi +111; Pesca +245; Leeds +150

Storia della serie

Il Wolverhampton ha vinto due incontri e ha pareggiato un incontro nelle ultime tre gare con il Leeds United.