Come guardare Southampton vs. Liverpool: streaming in diretta, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di martedì

La corsa al titolo sta finendo con il ritorno della Premier League martedì.

Chi sta giocando

Liverpool @ Southampton

Record attuali: Liverpool 26-2-8; Southampton 14-9-13

Cosa sapere

Il Liverpool è diretto al St. Mary’s Stadium per affrontare il Southampton con la speranza di spazzare via la serie. Si affronteranno martedì alle 14:45 ET. I Reds hanno una difesa che consente solo 0,67 gol a partita, quindi l’attacco del Southampton avrà il loro lavoro da fare per loro.

La scorsa settimana era tutto in parità per 1-1 a metà per Liverpool e Aston Villa, ma il Liverpool si è fatto avanti nel secondo tempo per una vittoria per 2-1.

Nel frattempo, il Southampton ha ricevuto un duro colpo due settimane fa quando è caduto 3-0 contro il Brentford.

Tutto è andato per il verso del Liverpool contro il Southampton nel precedente incontro delle squadre lo scorso novembre, quando hanno ottenuto una vittoria per 4-0. La rivincita potrebbe essere un po’ più difficile per il Liverpool poiché la squadra non avrà vantaggio sul campo di casa. Vedremo se il cambio di sede farà la differenza.

Come guardare

Chi: Southampton vs Liverpool

Southampton vs Liverpool Quando: Martedì alle 14:45 ET

Martedì alle 14:45 ET In cui si: Stadio di Santa Maria

Stadio di Santa Maria TV: Rete NBC Universo, USA

Rete NBC Universo, USA Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Southampton +700; Disegna +400; Liverpool -270

Storia della serie

Il Liverpool ha vinto otto delle ultime 11 partite contro il Southampton.