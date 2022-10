Come guardare Southampton vs. Everton: streaming in diretta, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di sabato

La Premier League torna in campo sabato.

Chi sta giocando

Everton @ Southampton

Record attuali: Everton 1-2-4; Southampton 2-4-1

Cosa sapere

Southampton ed Everton sono pari steven l’uno contro l’altro da novembre 2016 (5-5-2), ma probabilmente non per molto. Il Southampton affronter√† l’Everton sabato alle 10:00 ET al St. Mary’s Stadium dopo una settimana di riposo. Le squadre si sono divise gli incontri l’anno scorso, con l’Everton che ha vinto il primo 3-1 in casa e il Southampton il secondo 2-0.

Due settimane fa, il Southampton √® caduto un gol prima dell’Aston Villa, perdendo 1-0.

A proposito di partite ravvicinate: l’Everton ha schivato un proiettile la scorsa settimana, finendo il West Ham United 1-0. Il punteggio era tutto legato all’intervallo niente a niente, ma l’Everton √® stata la squadra migliore nel secondo tempo.

Dal momento che Southampton (2-4-1) ed Everton (1-2-4) sono entrambi a sette punti, questa partita determiner√† chi sar√† pi√Ļ in alto in classifica.

Come guardare

Chi: Southampton contro Everton

Southampton contro Everton Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET Dove: Stadio di Santa Maria

Stadio di Santa Maria TV: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Southampton +117; Disegna +240; Everton +235

Storia della serie

Southampton ed Everton hanno entrambi cinque vittorie nelle ultime 12 partite.