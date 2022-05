Come guardare Real Madrid vs. Manchester City: canale TV, informazioni streaming in diretta Champions League, ora di inizio

La Champions League torna in campo mercoledì.

Chi sta giocando

Manchester City @ Real Madrid

Il palinsesto di mercoledì

Cosa sapere

Il Real Madrid è pronto a recuperare il match di martedì. All’andata hanno perso un gol prima del Manchester City, perdendo 4-3. Ormai indietro in aggregazione, il Real Madrid avrà bisogno di una doppietta per garantirsi un posto nel prossimo turno.

Le squadre si sfideranno per un posto nella finale alle 15:00 ET mercoledì 4 maggio al Santiago Bernabéu. Per aggiornamenti su questo gioco e altro ancora, torna su CBSSports.

Come guardare

Data: mercoledì 4 maggio | Tempo: 15:00 ET | TV e live streaming: CBS e Paramount+

Posizione: Stadio Santiago Bernabéu — Madrid, Spagna

Copertura dello studio: Kate Abdo, Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards

Commentatori: Clive Tyldesley e Rob Green

Reporter in loco: Peter Schmeichel, Jules Breach e Guillem Balagué

Probabilità: Real Madrid +230; Disegna +280; Città dell’uomo +106; O/U: 3,5 (tramite Caesars Sportsbook)