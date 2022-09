Come guardare Olympique Marsiglia vs. Francoforte: live streaming, canale TV, ora di inizio per la Champions League

La Champions League torna in azione martedì su Paramount+.

Chi sta giocando

Eintracht Francoforte @ Olympique Marsiglia

Cosa sapere

Ci stiamo dirigendo verso la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e l’Eintracht Frankfurt giocherà contro l’Olympique Marsiglia alle 15:00 ET martedì 13 settembre allo Stade Orange Velodrome. Mercoledì scorso l’Eintracht Frankfurt ha perso 3-0 contro lo Sporting CP. Allo stesso modo, l’Olympique Marsiglia sta uscendo dalla sconfitta per 2-0 contro il Tottenham Hotspur. In questo momento, l’Eintracht Frankfurt (zero punti) è l’ultimo nel Gruppo D, mentre l’Olympique Marsiglia (zero punti) è al terzo posto nel girone. Ricordiamo che accederanno alla fase a eliminazione diretta solo le prime due squadre del girone.

Una vittoria per l’Eintracht Francoforte li farebbe uscire dall’ultimo posto. L’Olympique Marsiglia vuole una vittoria per tenerli fuori dagli ultimi.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

