Come guardare Newcastle vs. Crystal Palace: streaming in diretta, canale TV, orario di inizio della Premier League di mercoledì

La Premier League torna in campo mercoledì.

Chi sta giocando

Crystal Palace @ Newcastle United

Record attuali: Crystal Palace 8-10-13; Newcastle United 9-13-10

Cosa sapere

Newcastle United e Crystal Palace sono pari steven l’uno contro l’altro dall’ottobre del 2017 (3-3-3), ma probabilmente non per molto. La situazione familiare di Newcastle continua mentre si preparano ad affrontare il Crystal Palace alle 14:45 ET il 20 aprile al St. James’ Park. I Magpies sono fuori per mantenere viva la loro serie di vittorie casalinghe di cinque partite.

Domenica è stato tutto pareggiato 1-1 a metà per Newcastle e Leicester City, ma il Newcastle si è fatto avanti nel secondo tempo per una vittoria per 2-1.

A proposito di partite ravvicinate: il Crystal Palace ha perso 2-1 contro i Foxes.

Dal momento che Newcastle (9-13-10) e Crystal Palace (8-10-13) sono entrambi a 37 punti, questa partita determinerà chi sarà il più alto in classifica.

Come guardare

Chi: Newcastle United contro Crystal Palace

Newcastle United contro Crystal Palace Quando: Mercoledì alle 14:45 ET

Mercoledì alle 14:45 ET In cui si: Parco di San Giacomo

Parco di San Giacomo TV: Pavone

Pavone Seguire: Newcastle +130; Pesca +220: Crystal Palace +230

Storia della serie

Newcastle United e Crystal Palace hanno entrambe tre vittorie nelle ultime nove partite.