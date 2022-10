Come guardare Newcastle United vs Brentford: streaming in diretta, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di sabato

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Brentford @ Newcastle United

Record attuali: Brentford 2-2-4; Newcastle United 2-1-5

Cosa sapere

Newcastle United e Brentford si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 10:00 ET di sabato al St. James’ Park. I Magpies hanno una difesa che consente un solo gol a partita, quindi l’attacco di Brentford avrà il loro lavoro da fare per loro.

Dopo continue lotte in trasferta, il Newcastle ha finalmente trovato un po’ di successo fuori casa. Avevano abbastanza gol per vincere e poi alcuni contro il Fulham sabato, portando la loro partita 4-1.

Nel frattempo, Brentford e Bournemouth hanno finito con un punto a testa dopo uno 0-0.

Newcastle e Brentford hanno pareggiato 3-3 nella loro prima partita l’anno scorso, ma il Newcastle ha ottenuto la vittoria nella seconda partita 2-0. Brentford vuole restituire il favore; ricontrolla su CBSSports.com per aggiornamenti su come se la cavano.

Come guardare

Chi: Newcastle United contro Brentford

Newcastle United contro Brentford Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET Dove: Parco di San Giacomo

Parco di San Giacomo TV: NBC Universo

NBC Universo Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Guarda in Canada: fubo Rete sportiva Canada

fubo Rete sportiva Canada Quote Caesars Sportsbook: Newcastle -130; Disegna +280; Brentford +360

Storia della serie

Il Newcastle United ha vinto un incontro e pareggiato un incontro nelle ultime due gare con il Brentford.