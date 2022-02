Come guardare Manchester City vs. Tottenham Hotspur: canale TV, informazioni in diretta sulla Premier League, ora di inizio

La Premier League torna in campo questo sabato.

Chi sta giocando

Tottenham Hotspur @ Manchester City

Record attuali: Tottenham Hotspur 11-8-3; Manchester City 20-2-3

Cosa sapere

Il Manchester City cercherà il vantaggio sul campo di casa per aiutarli a pareggiare la serie stagionale con il Tottenham Hotspur. Si affronteranno sabato alle 12:30 ET all’Etihad Stadium. Il Man City ha una difesa che consente solo 0,56 gol a partita, quindi l’attacco del Tottenham avrà il loro lavoro da fare.

Sabato il Man City ha mantenuto la porta inviolata contro il Norwich City e ha vinto la partita 4-0. Il punteggio era vicino al primo tempo, ma il Man City ha tirato fuori nel secondo tempo con tre gol.

Nel frattempo, domenica gli Spurs sono stati inferiori contro il Wolverhampton, cadendo 2-0.

Nel precedente incontro delle squadre lo scorso agosto, Man City e Tottenham erano testa a testa, ma il Man City è uscito a mani vuote dopo una sconfitta per 1-0. Forse Man City avrà più fortuna in casa invece che in viaggio? Guarda la partita e torna su CBS Sports per tutti i dettagli.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Manchester City contro Tottenham Hotspur

Manchester City contro Tottenham Hotspur Quando: Sabato alle 12:30 ET

Sabato alle 12:30 ET Dove: Stadio Etihad

Stadio Etihad TV: Rete sportiva NBC

Rete sportiva NBC Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Manchester City -360; Disegna +460; Tottenham +1000

Storia della serie

Il Manchester City ha vinto cinque delle ultime 11 partite contro il Tottenham Hotspur.