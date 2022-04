Come guardare Manchester City vs. Real Madrid: streaming live, canale TV, ora di inizio della Champions League di martedì

Martedì iniziano le semifinali di Champions League su CBS e Paramount+.

Chi sta giocando

Real Madrid @ Manchester City

Cosa sapere

Il Real Madrid affronterà il Manchester City nell’andata delle semifinali di Champions League alle 15:00 ET del 26 aprile all’Etihad Stadium.

Il Real Madrid sta uscendo dalla sconfitta per 3-2 contro il Chelsea nonostante abbia vinto il turno con un punteggio complessivo di 0-0. Il Man City ha pareggiato l’Atletico Madrid nel turno precedente, ma è sopravvissuto per un pelo in base alle regole del tiebreak.

L’anno scorso, il Real Madrid è stato un legittimo contendente per il campionato, arrivando fino alle semifinali ma perdendo contro il Chelsea con i punteggi di 1-1 e 0-2. Per quanto riguarda il Man City, mancava una partita per vincere tutto, perdendo contro il Chelsea 1-0 nella finale di Champions League.

Con Real Madrid e Man City eliminati nella stessa fase di Europa League l’anno scorso, dovremmo fare una buona partita. Per aggiornamenti su questo gioco e altro ancora, torna su CBSSports.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Il palinsesto di martedì

Il palinsesto di mercoledì

Come guardare

Data: Martedì 26 aprile | Tempo: 15:00 ET | TV e live streaming: CBS e Paramount+

Posizione: Etihad Stadium — Manchester, Regno Unito

Copertura dello studio: Kate Abdo, Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards

Commentatori: Peter Drury e Jim Beglin

Reporter in loco: Peter Schmeichel, Jules Breach e Guillem Balagué

Probabilità: Città dell’uomo -205; Disegna +340; Real Madrid +550; O/U: 2,5 (tramite Caesars Sportsbook)