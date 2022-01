Come guardare Manchester City vs Chelsea: informazioni in diretta sulla Premier League, canale TV, ora, quote di gioco

È una battaglia in cima alla classifica, dato che la Premier League torna in azione sabato.

Chi sta giocando

Cosa sapere

Il Chelsea andrà a giocare all’Etihad Stadium per cercare di rubare un risultato positivo al Manchester City dopo aver perso il primo turno all’italiana. Il Chelsea affronterà il Man City alle 7:30 ET di sabato dopo una settimana di riposo. Entrambi i club hanno concesso in media pochi gol (Chelsea 0,76, Man City 0,62), quindi tutti i gol segnati saranno ben guadagnati.

La scorsa settimana, Chelsea e Liverpool sono finite con un punto a testa dopo un pareggio per 2-2.

A proposito di partite ravvicinate: il Man City ha vinto con un gol, superando l’Arsenal per 2-1.

Dopo il pareggio, il Chelsea cercherà di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Manchester City contro Chelsea

Manchester City contro Chelsea Quando: Sabato alle 7:30 ET

Sabato alle 7:30 ET Dove: Stadio Etihad

Stadio Etihad Trasmissione in diretta: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Città dell’uomo -145; Disegna +280; Chelsea +410

Storia della serie

Il Manchester City ha vinto sei delle ultime 11 partite contro il Chelsea.