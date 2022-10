Come guardare Manchester City vs. Brighton & Hove Albion: informazioni sul live streaming della Premier League, canale TV, ora, quote di gioco

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Brighton & Hove Albion @ Manchester City

Record attuali: Brighton & Hove Albion 4-3-3; Manchester City 7-1-2

Cosa sapere

Il Manchester City √® 9-1 contro Brighton & Hove Albion dall’agosto del 2017 e sabato avranno la possibilit√† di prolungare quel successo. Si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 10:00 ET all’Etihad Stadium. Il Man City ha vinto entrambe le partite contro il Brighton la scorsa stagione (4-1 e 3-0) e questa volta punta allo stesso risultato.

Era tutto legato a nulla a nulla all’intervallo, ma il Man City non era del tutto uguale al Liverpool nel secondo tempo quando si sono incontrati domenica. Il Manchester City ha perso 1-0 contro i Reds.

A proposito di partite ravvicinate: Brighton e Nottingham Forest hanno chiuso con un punto a testa dopo lo 0-0.

Dopo i piazzamenti insoddisfacenti nelle partite precedenti, entrambe le squadre sono fuori per tutti e tre i punti in questa partita. Si spera che le squadre compensino le lente offese nelle loro ultime uscite e segnino alcuni gol questa settimana.

Come guardare

Chi: Manchester City contro Brighton & Hove Albion

Manchester City contro Brighton & Hove Albion Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET Dove: Stadio Etihad

Storia della serie

Il Manchester City ha vinto nove delle ultime dieci partite contro Brighton & Hove Albion.