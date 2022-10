Come guardare Maccabi Haifa vs. Juventus: informazioni in diretta streaming Champions League, canale TV, ora, quote di gioco

Martedì su Paramount+ torna la Champions League.

Chi sta giocando

Juventus @ Maccabi Haifa

Cosa sapere

Ci avviciniamo alla quarta giornata della fase a gironi di Champions League e il Maccabi Haifa affronterà la Juventus martedì 11 ottobre alle 12:45 ET al Sammy Ofer Stadium. Il Maccabi Haifa ha perso 3-1 contro la Juventus mercoledì scorso. Con metà della fase a gironi già in agenda, il Maccabi Haifa (zero punti) è ultimo nel Gruppo H, mentre la Juventus (tre punti) è al terzo posto nel girone. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per uscire dalla metà inferiore del girone. Rimani aggiornato su questa partita e su tutte le attività della Champions League con CBSSports.com.

Come guardare

Chi: Maccabi Haifa-Juventus

Maccabi Haifa-Juventus Quando: Martedì alle 12:45 ET

Martedì alle 12:45 ET Dove: Stadio Sammy Ofer

Stadio Sammy Ofer Streaming TV/diretta: Sommo+

Sommo+ Quote Caesars Sportsbook: Maccab +350i; Disegna +275; Juventus -129

Come sempre, CBS Sports e Paramount+ saranno la tua casa per tutto ciò che riguarda l’UCL, a partire dalla UEFA Champions League Today in onda alle 12:30 ET e alle 14 ET prima del calcio d’inizio delle 15:00. Non dimenticare di assistere allo spettacolo in studio — Kate Abdo, Micah Richards, Thierry Henry, Jamie Carragher e Peter Schmeichel — in uscita a New York durante la quinta giornata per “Destinazione Brooklyn” al molo 2 del parco del ponte di Brooklyn.

Il palinsesto di martedì

(Tutti gli orari USA/Est)

UEFA Champions League Oggi, 12:30, CBS Sports Network e Paramount+

Maccabi Haifa-Juventus, 12:45 Paramount+

FC Copenaghen-Manchester City, 12:45, Paramount+

UEFA Champions League Oggi, alle 14, CBS Sports Network e Paramount+

The Golazo Show, 15:00, CBS Sports Network e Paramount+

Paris Saint-Germain-Benfica, ore 15, Paramount+

Dinamo Zagabria vs. Red Bull Salisburgo, 15:00, Paramount+

Borussia Dortmund-Siviglia, ore 15, Paramount+

Milan-Chelsea, ore 15, Paramount+

Shakhtar Donetsk-Real Madrid, 15:00, Paramount+

Celtic-RB Lipsia, 15:00, Paramount+

Spettacolo post-partita della UEFA Champions League, 17:00, CBS Sports Network e Paramount+

Il palinsesto di mercoledì

