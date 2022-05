Come guardare Liverpool vs Wolverhampton: streaming in diretta, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di domenica

La Premier League conclude l’azione con il suo ultimo fine settimana questa domenica.

Chi sta giocando

Wolverhampton @ Liverpool

Record attuali: Wolverhampton 15-16-6; Liverpool 27-2-8

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Cosa sapere

Il Wolverhampton andrà a giocare ad Anfield per cercare di rubare un risultato positivo al Liverpool dopo aver perso il primo incontro all’italiana. Si affronteranno domenica alle 11:00 ET. Il Wolverhampton non ha vinto una sola partita contro il Liverpool negli ultimi incontri, andando 0-7 da dicembre 2018.

Domenica, Wolves e Norwich City hanno finito con un punto a testa dopo un pareggio per 1-1.

A proposito di partite ravvicinate: i Reds hanno schivato un proiettile martedì, finendo 2-1 sul Southampton. Il punteggio è stato tutto pareggiato all’intervallo 1-1, ma il Liverpool è stata la squadra migliore nel secondo tempo.

Dopo il pareggio, il Wolverhampton cercherà di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.

Come guardare

Data: domenica 22 maggio | Tempo: 11:00 ET

Posizione: Anfield — Liverpool, Inghilterra

TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Liverpool -675; Disegna +650; Lupi +2000 (tramite Caesars Sportsbook)

Storia della serie

Il Liverpool ha vinto tutti gli incontri che ha giocato contro il Wolverhampton negli ultimi sette anni.