Come guardare Liverpool vs. Real Madrid: informazioni in diretta sulla finale di Champions League, canale TV, ora, quote di gioco

La finale di Champions League prende il via sabato quando l’Europa incorona il suo campione su CBS e Paramount+.

Chi sta giocando

Real Madrid @ Liverpool

Cosa sapere

Il Real Madrid affronterà il Liverpool nella finale di Champions League alle 15:00 ET del 28 maggio allo Stade de France.

Il Real Madrid sta uscendo dalla vittoria per 3-1 nella gara di ritorno sul Manchester City tre settimane fa. Il Liverpool sta uscendo da una vittoria per 3-2 al ritorno sul Villarreal tre settimane fa.

La scorsa stagione, il Real Madrid è stato un legittimo contendente per il campionato, arrivando fino alle semifinali prima di perdere contro il Chelsea con i punteggi di 1-1 e 0-2. Per quanto riguarda i Reds, sono arrivati ​​fino ai quarti di finale ma sono stati eliminati dal Real Madrid con i punteggi di 1-3 e 0-0.

Il Real Madrid può ostacolare i favoriti? Torna su CBSSports.com per tenere traccia di questo e di tutti gli eventi della UEFA Champions League.

Come guardare e quote

Data: Sabato 28 maggio | Tempo: 15:00 ET

TV: CBS | Trasmissione in diretta: Paramount+

Posizione: Stade de France — Saint-Denis, Francia

Studio: Kate Abdo, Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards

Commentatori: Clive Tyldesley e Rob Green | Esperto di regole: Cristina Unkel

Sul posto: Peter Schmeichel, Jules Breach, Jenny Chiu e Guillem Balagué

Probabilità: Liverpool +104; Disegna +270; Madrid +245 (tramite Caesars Sportsbook)