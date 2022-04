Come guardare Liverpool vs. Everton: informazioni in diretta sulla Premier League, canale TV, ora, quote di gioco

Questa domenica torna una delle più grandi rivalità della Premier League.

Chi sta giocando

Everton @ Liverpool

Record attuali: Everton 8-18-5; Liverpool 23-2-7

Cosa sapere

Il Liverpool si è occupato degli affari contro l’Everton in trasferta nel precedente incontro delle squadre lo scorso dicembre e cercherà di fare la stessa cosa ad Anfield. Si affronteranno l’uno contro l’altro alle 11:30 ET di domenica. I Reds sono fuori per mantenere viva la loro serie di vittorie casalinghe di 11 partite.

Martedì il Liverpool ha mantenuto la porta inviolata contro il Manchester United e ha vinto la partita 4-0.

Nel frattempo, Everton e Leicester City hanno finito con un punto a testa dopo un pareggio per 1-1.

Il Liverpool non ha avuto troppi problemi con l’Everton in trasferta che ha vinto 4-1. Il Liverpool ripeterà il suo successo o l’Everton ha un piano di gioco migliore questa volta? Lo scopriremo abbastanza presto.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Liverpool contro Everton

Liverpool contro Everton Quando: Domenica alle 11:30 ET

Domenica alle 11:30 ET In cui si: Anfield

Anfield TV: Telemundo

Telemundo Streaming online: fuboTV (prova gratuitamente. Potrebbero essere applicate restrizioni regionali.)

fuboTV (prova gratuitamente. Potrebbero essere applicate restrizioni regionali.) Quote Caesars Sportsbook: Liverpool -580; Disegna +625; Everton +1600

Storia della serie

Il Liverpool ha vinto sei delle ultime 12 partite contro l’Everton.