come guardare la prima stagione gratis su amazon prime

“Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere” È arrivato sui nostri schermi all’inizio di settembre. È una prima di Primo videola piattaforma di streaming di film e serie di Amazon.

Ed è, senza dubbio, uno dei più atteso dell’anno. Tanto che un enorme 25 milioni di persone hanno iniziato a vederlo durante le prime 24 ore dal suo lancio, come rivelato da Amazon.

E non è da meno, perché, tanto per cominciare, si tratta di una serie legata all’immaginario e all’universo di ‘Il Signore degli Anelli’, creato dallo scrittore JRR Tolkien. Un universo che ha segnato un prima e un dopo nella storia della letteratura e della cultura in generale. E ha anche un fenomeno dei fan tanto grande quanto indescrivibile.

D’altra parte, si dice che lo sia la serie più costosa della storia. E quello si vede nella qualità della produzione. Dalla fotografia, agli scenari o all’abbigliamento. Tutto è curato e offre un godimento visivo che delizierà qualsiasi spettatore e, naturalmente, qualsiasi vero fan dell’universo di Tolkien.

Secondo il Wall Street Journal, Amazon avrebbe speso 715 milioni di dollari nel produrre, solo, la prima stagione. Uno che molti di noi hanno già iniziato a vedere con aspettativa e che altri non hanno ancora potuto fare perché non sono iscritti Video Amazon Prime. Ma abbiamo trovato la soluzione a questo piccolo inconveniente.

Come guardare la serie gratuitamente

Con l’intenzione di vedere la serie e nonostante l’aumento dei prezzi, qualcuno potrebbe esserlo in posa iscriviti ad Amazon Prime Video. Questi abbonamenti hanno un costo di 49,90 euro all’anno o 4,99 euro al mese.

Y Non è una cattiva ideaperché grazie al periodo di prova offerto dal servizio di streaming (abbonamento gratuito di 30 giorni senza impegno), puoi guarda la prima stagione gratuitamente e, a proposito, prova il vantaggi della piattaforma.

Ci spieghiamo. I primi due episodi sono stati rilasciati il ​​1 settembre e gli altri sei andranno in onda settimanalmente.

come dobbiamo 16 settembreil periodo di prova abbastanza ora per vedere l’ultimo capitoloche sarà emesso il 14 ottobre.

Gli altri vantaggi di Prime Come anticipato, grazie all’abbonamento, si può per inciso approfitta del resto dei vantaggi della piattaforma: – Il tuo servizio streaming – Prime Music (oltre due milioni di brani nessuna pubblicità) – Prime Reading (centinaia di eBook gratuiti per Kindle) – Amazon Photos e il suo spazio di archiviazione illimitato gratuito – Contenuti aggiuntivi per gli utenti di Twitter Prime (vedi il diretto gli streamer come Ibai Llanos o AuronPlay piacerà senza dubbio a molti, specialmente alla maggior parte dei giocatori)

In breve, per iscriversi alla piattaforma gratuito per 30 giorni è, almeno, allettante.

Perché ti permette di divertirti la serie del momento. Del prodotto audiovisivo che tutti vogliono vedere perché è un prequel de “Il Signore degli Anelli”, il magistrale universo creato da JRR Tolkien. E anche di tanti altri vantaggi di Amazon.

La prima volta che Amazon rivela le sue cifre

Quanto al fatto di averne svelato le cifre, è, nel migliore dei casi, aneddotico. Soprattutto considerando che il servizio di streaming Non li avevo mai svelati fino ad ora.

E non sorprende che questa volta sia così. perché oggettivamente 25 milioni di persone non sono pochi… E probabilmente sarebbero stati di più di non essere un contenuto collegato ad a piattaforma di pagamento.

Un’alleanza con Galadriel al timone

Per coloro che non hanno ancora visto il trailer ma vogliono vedere la serie, esamineremo brevemente la trama. Questo funziona come prequel e si svolge migliaia di anni prima della trilogia originale.

Per non svelare più del necessario, ci limitiamo a ricordare alcune sinossi rivelate a suo tempo dallo stesso produttore:

nella serie personaggi mitici della saga Si sono alleati per affrontare il ritorno del male .

A capo di questa alleanza c’è Galadriel.

E come nota, aggiungiamo che sicuramente ricorderete Galadriel se avete letto la trilogia o visto il suo adattamento cinematografico. È un’elfa del clan Noldor, figlia di Finarfin e Eärwen e sorella di Finrod.

Tolkien lo concepì come a personaggio principale quasi tutti in bellezza, conoscenza e potere.

Del materiale inedito

La trama non sfrutta materiale già pubblicato. parte materiale inedito che Tolkien non pubblicò mai.

E come curiosità finale, le location scelte per lo sviluppo della serie sono le più colorato. Dalle profondità delle Montagne Nebbiose, dal regno insulare di Númenor o dalle maestose foreste di Lindon.