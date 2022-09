Come guardare il West Ham contro il Tottenham Hotspur: informazioni sul live streaming della Premier League, canale TV, ora, quote di gioco

La Premier League torna in campo mercoledì.

Chi sta giocando

Tottenham Hotspur @ West Ham United

Record attuali: Tottenham Hotspur 3-0-1; West Ham United 1-3

Cosa sapere

Tottenham Hotspur e West Ham United si incontreranno per l’andata della stagione alle 14:45 ET mercoledì al London Stadium. Le squadre si sono divise gli incontri l’anno scorso, con il West Ham che ha vinto il primo 1-0 in casa e gli Spurs il secondo 3-1.

Il Tottenham è salito sul tabellone contro il Nottingham Forest domenica, ma il Nottingham Forest non ha mai seguito l’esempio. Il Tottenham è andato via con una vittoria per 2-0.

Nel frattempo, domenica è stato tutto legato a nulla a nulla per il West Ham e l’Aston Villa, ma gli Irons si sono intensificati nel secondo tempo per una vittoria per 1-0.

Le loro vittorie hanno portato il Tottenham sul 3-0-1 e il West Ham sull’1-3. Guarda la partita e ricontrolla su CBS Sports per scoprire chi mantiene l’energia positiva e chi colpisce un ostacolo.

Come guardare

Chi: West Ham United contro Tottenham Hotspur

West Ham United contro Tottenham Hotspur Quando: Mercoledì alle 14:45 ET

Mercoledì alle 14:45 ET Dove: Stadio di Londra

Stadio di Londra TV: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: West Ham +250; Pesca +255; Speroni +106

Storia della serie

Il Tottenham Hotspur ha vinto sei delle ultime 12 partite contro il West Ham United.