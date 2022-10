Come guardare Fulham vs. Newcastle United: informazioni in diretta sulla Premier League, canale TV, ora, quote di gioco

La Premier League torna in campo sabato.

Chi sta giocando

Newcastle United @ Fulham

Record attuali: Newcastle United 1-1-5; Fulham 3-2-2

Cosa sapere

Dopo due partite in casa, il Newcastle United sarĂ in trasferta. Sabato affronteranno il Fulham alle 10:00 ET al Craven Cottage dopo una settimana di riposo. I Magpies hanno una difesa che consente un solo gol a partita, quindi l’attacco del Fulham avrĂ il loro compito da fare.

La scorsa settimana, Newcastle e Bournemouth sono finite con un punto a testa dopo un pareggio per 1-1.

A proposito di partite ravvicinate: dopo continue lotte in trasferta, il Fulham ha finalmente trovato un po’ di successo fuori casa. Sono scivolati dal Nottingham Forest 3-2 due settimane fa.

Dopo il pareggio, il Newcastle cercherĂ di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare