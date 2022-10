Come guardare Everton vs. Manchester United: streaming live, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di domenica

Domenica torna la Premier League.

Chi sta giocando

Manchester United @ Everton

Record attuali: Manchester United 4-3; Everton 2-2-4

Cosa sapere

Il Manchester United ha bisogno di rafforzare una difesa che consenta due gol a partita prima del match di domenica. Loro e l’Everton si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 14:00 ET a Goodison Park. L’Everton entrerà impettito dopo una vittoria mentre i Red Devils inciamperanno dopo una sconfitta.

La partita tra Man United e Manchester City di domenica non è stata uno scoppio totale, ma con il Man United che è caduto 6-3 in trasferta, è stato dannatamente vicino a trasformarsi in uno.

Nel frattempo, dopo continue lotte per strada, l’Everton ha finalmente trovato un po’ di successo fuori casa. Sabato hanno schivato un proiettile, finendo il Southampton 2-1. Il punteggio era tutto legato all’intervallo niente a niente, ma l’Everton è stata la squadra migliore nel secondo tempo.

I Red Devils sono ora 4-3 mentre l’Everton si trova sul 2-2-4. L’Everton è 1-0 dopo le vittorie di quest’anno e il Man United è 1-1 dopo le sconfitte.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Everton contro il Manchester United

Everton contro il Manchester United Quando: Domenica alle 14:00 ET

Domenica alle 14:00 ET Dove: Parco Goodison

Parco Goodison TV: Telemundo, USA Rete

Telemundo, USA Rete Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Guarda in Canada: fubo Rete sportiva Canada

fubo Rete sportiva Canada Probabilità : Everton +255; Disegna +260; Manchester United +104 (tramite Caesars Sportsbook)

Storia della serie

Il Manchester United ha vinto quattro delle ultime 12 partite contro l’Everton.