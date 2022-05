Come guardare Burnley vs. Newcastle United: canale TV, informazioni sul live streaming della Premier League, ora di inizio

La battaglia per la retrocessione della Premier League è giunta all’ultima giornata.

Chi sta giocando

Newcastle United @ Burnley

Record attuali: Newcastle United 15-12-10; Burnley 7-16-14

Cosa sapere

Burnley cercherà il vantaggio sul campo di casa per aiutarli a pareggiare la serie con il Newcastle United. Si affronteranno domenica alle 11:00 ET a Turf Moor. Burnley non vince una partita contro il Newcastle dal 14 dicembre 2019, ma cercheranno di porre fine alla siccità.

Giovedì, Burnley e Aston Villa hanno pareggiato 1-1, buono per un punto ciascuno.

Nel frattempo, i Magpies hanno mantenuto la porta inviolata contro l’Arsenal lunedì e hanno vinto la gara 2-0. Il punteggio era tutto legato all’intervallo niente a niente, ma il Newcastle è stata la squadra migliore nel secondo tempo.

Dopo il pareggio, Burnley cercherà di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.

Come guardare

Chi: Burnley contro Newcastle United

Burnley contro Newcastle United Quando: Domenica alle 11:00 ET

Domenica alle 11:00 ET In cui si: Brughiera erbosa

Brughiera erbosa TV: Canale di golf

fuboTV

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Burnley +135; Disegna +215; Newcastle +230

Storia della serie

Il Newcastle United ha vinto cinque delle ultime nove partite contro il Burnley.