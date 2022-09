Come guardare Barcellona vs Viktoria Plzen: informazioni in diretta sulla Champions League, canale TV, ora, quote di gioco

La Champions League torna in azione mercoledì su Paramount+.

Chi sta giocando

Viktoria Plzen @ Barcellona

Cosa sapere

Il Barcellona affronterà il Viktoria Plzen nella prima partita della fase a gironi di Champions League alle 15:00 ET del 7 settembre allo Spotify Camp Nou. Sono 32 le squadre nella fase a gironi suddivise in 8 gironi; le vincitrici e le seconde classificate di ogni girone avanzeranno agli ottavi di finale, le terze classificate proseguiranno nei sedicesimi di finale di Europa League e le sconfitte diranno l’addio al torneo.

Questa è la prima partita della stagione di Champions League del Barcellona. Viktoria Plzen sta uscendo dalla vittoria per 2-1 al ritorno sul Qarabag due settimane fa.

Il Barcellona è arrivato alla fase a gironi la scorsa stagione, ma non è riuscito a passare alla fase a eliminazione diretta. Successivamente sono stati eliminati dall’Europa League dall’Eintracht Frankfurt nei quarti di finale. Per quanto riguarda il Viktoria Plzen, non hanno partecipato né alla Champions League né all’Europa League, quindi sono fuori a mettersi alla prova.

Entrando con le gambe fresche, il Barcellona sembra essere in vantaggio. Resta al passo con questa e tutta l’azione della UEFA Champions League su CBSSports.com.

