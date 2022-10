Come guardare Atletico Madrid vs. Club Brugge: informazioni in diretta sulla Champions League, canale TV, ora, quote di gioco

La Champions League torna in campo mercoledì su Paramount+.

Chi sta giocando

Club Brugge @ Atletico Madrid

Cosa sapere

Il Club Brugge e l’Atletico Madrid si affronteranno alle 12:45 ET, mercoledì 12 ottobre all’Estadio Civitas Metropolitano come parte della fase a gironi della Champions League in corso. Il Club Brugge ha vinto 2-0 contro l’Atletico Madrid la scorsa settimana. Con metà della fase a gironi già in agenda, il Club Brugge (nove punti) è in testa al Gruppo B, mentre l’Atletico Madrid (tre punti) è l’ultimo del girone.

Una vittoria per il Club Brugge li manterrebbe saldamente al primo posto. L’Atletico Madrid vuole una vittoria per tenerli fuori dagli ultimi.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.



Come guardare

Chi: Atletico Madrid vs Club Brugge

Atletico Madrid vs Club Brugge Quando: Mercoledì alle 12:45 ET

Mercoledì alle 12:45 ET Dove: Stadio Civitas Metropolitano

Stadio Civitas Metropolitano TV: Sommo+

Sommo+ Quote Caesars Sportsbook: Atleti +245; Disegna +360; Brugge -700

Come sempre, CBS Sports e Paramount+ saranno la tua casa per tutto ciò che riguarda l’UCL, a partire dalla UEFA Champions League Today in onda alle 12:30 ET e alle 14 ET prima del calcio d’inizio delle 15:00. Non dimenticare di assistere allo spettacolo in studio — Kate Abdo, Micah Richards, Thierry Henry, Jamie Carragher e Peter Schmeichel — in uscita a New York durante la quinta giornata per “Destinazione Brooklyn” al molo 2 del parco del ponte di Brooklyn.

Il palinsesto di mercoledì

(Tutti gli orari USA/Est)