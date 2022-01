Come guardare Aston Villa vs Manchester United: informazioni in diretta sulla Premier League, canale TV, ora, quote di gioco

Sono due squadre che si affrontano per la seconda volta in una settimana quando la Premier League torna in azione sabato.

Chi sta giocando

Manchester United @ Aston Villa

Record attuali: Manchester United 9-6-4; Aston Villa 7-11-1

Cosa sapere

L’Aston Villa si è occupata degli affari contro il Manchester United in trasferta nel precedente incontro delle squadre lo scorso settembre e cercherà di fare la stessa cosa a Villa Park. I Lions affronteranno il Man United sabato alle 12:30 ET dopo una settimana di riposo. Entrambi i club sono pronti a ribaltare la sorte dopo aver perso gare serrate nelle partite precedenti.

Era tutto pareggiato 1-1 all’intervallo, ma Villa non era proprio all’altezza del Brentford nel secondo tempo quando si sono incontrati la scorsa settimana. Villa ha perso 2-1 contro il Brentford.

A proposito di partite ravvicinate: lunedì scorso il Man United ha mancato di un gol al Wolverhampton, perdendo 1-0.

I Lions vincono con un gol, superando i Red Devils per 1-0. Villa ripeterà il loro successo o il Man United ha un piano di gioco migliore questa volta? Lo scopriremo abbastanza presto.

Come guardare

Chi: Aston Villa contro il Manchester United

Aston Villa contro il Manchester United Quando: Sabato alle 12:30 ET

Sabato alle 12:30 ET Dove: Parco della Villa

Parco della Villa TV: NBC

NBC Streaming online: fuboTV (prova gratuita)

fuboTV (prova gratuita) Quote Caesars Sportsbook: Aston Villa +190; Pesca +245; Manchester United +140

Storia della serie

Il Manchester United ha vinto tre delle ultime cinque partite contro l’Aston Villa.