Come guardare Arsenal vs. Liverpool: informazioni in diretta sulla Premier League, canale TV, ora, quote di gioco

La Premier League torna in campo mercoledì.

Chi sta giocando

Liverpool @ Arsenal

Record attuali: Liverpool 20-2-6; Arsenale 16-7-3

Cosa sapere

L’Arsenal è stato dalla parte sbagliata di una rivalità a senso unico con il Liverpool e spera di registrare la sua prima vittoria dal 15 luglio 2020. L’Arsenal ha il lusso di restare a casa un’altra settimana e accoglierà il Liverpool alle 16:15 ET il 16 marzo all’Emirates Stadium. Entrambi i club cercano di continuare il loro slancio dalle loro precedenti vittorie.

L’Arsenal è entrato in campo domenica contro il Leicester City, ma il Leicester non ha mai seguito l’esempio. L’Arsenal è uscito in testa contro i Foxes con un punteggio di 2-0.

Nel frattempo, i Reds hanno mantenuto la porta inviolata contro Brighton & Hove Albion lo scorso sabato e hanno vinto la gara 2-0.

L’Arsenal si è trovato riluttante a ricevere uno spiacevole 4-0 allo stomaco contro il Liverpool nel precedente incontro delle squadre lo scorso novembre. Forse l’Arsenal avrà più fortuna in casa invece che in trasferta? Guarda il match e torna su CBS Sports per tutti i dettagli.

Come guardare

Chi: Arsenal contro Liverpool

Arsenal contro Liverpool Quando: Mercoledì alle 16:15 ET

Mercoledì alle 16:15 ET Dove: Stadio degli Emirati

Stadio degli Emirati Streaming TV/diretta: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Arsenale +270; Disegna +270; Liverpool -110

Storia della serie

Il Liverpool ha vinto otto delle ultime 11 partite contro l’Arsenal.