Come guardare Arsenal vs. Brentford: streaming in diretta, canale TV, orario d’inizio per la partita di Premier League di sabato

La Premier League torna in campo questo sabato.

Chi sta giocando

Brentford @ Arsenale

Record attuali: Brentford 6-13-6; Arsenale 12-7-3

Cosa sapere

Il Brentford è diretto all’Emirates Stadium per affrontare l’Arsenal con la speranza di spazzare via la serie. Si affronteranno sabato alle 10:00 ET. Il Brentford spera di sfruttare la vittoria per 2-0 ottenuta contro l’Arsenal quando aveva giocato in precedenza nell’agosto dello scorso anno.

Sabato, Brentford e Crystal Palace hanno pareggiato 0-0, buono per un punto ciascuno.

A proposito di partite ravvicinate: giovedì scorso l’Arsenal è scivolato dal Wolverhampton 1-0. L’attacco dell’Arsenal si è verificato dopo il primo tempo, ma ha avuto abbastanza gol incassati per vincere comunque la gara.

Dopo il pareggio, il Brentford cercherà di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.

Come guardare

Chi: Arsenal contro Brentford

Arsenal contro Brentford Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET Dove: Stadio degli Emirati

Stadio degli Emirati Streaming TV/diretta: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Arsenale -210; Disegna +320; Brentford +625

Storia della serie

Il Brentford ha vinto l’unica partita che queste due squadre hanno giocato negli ultimi sette anni.