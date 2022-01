Come funziona Paxlovid, l’antivirale di Pfizer

Quando il 22 dicembre il Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti per il suo acronimo in inglese) ha dato l’Autorizzazione all’Uso di Emergenza a Paxlovid, il trattamento antivirale contro il covid-19 sviluppato da Pfizer di cui il presidente spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato questo lunedì l’acquisto di 340.000 dosi, uno dei responsabili dell’ente federale, Patrizia Cavazzoni, lo definì “a grande passo avanti nella lotta alla pandemia mondiale” del coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di fronte al grande vantaggio di un trattamento che è stato il primo orale nella lotta alla pandemia, un vantaggio rispetto ai trattamenti con anticorpi monoclonali che richiedono trasfusioni o iniezioni, lo ha definito un ‘cambio di gioco’ con il potenziale per “alterare drasticamente il corso della pandemia”.

Paxlovid è composto da due farmaci. Uno è nirmaltrelvir, un farmaco che agisce sulle cellule inibendo un enzima che il virus produce per replicarsi, il Mpro. l’altro è ritonavir, un inibitore della proteasi usato nella lotta Contro l’AIDS e che, in questo caso, aiuta il nirmaltrelvir a rimanere attivo nell’organismo più a lungo.

Il trattamento, che ha ricevuto il via libera per casi moderati di covid -19, è autorizzato per l’uso in adulti ad alto rischio e a minori dai 12 anni fintanto che pesano più di 40 chili. Deve essere prescritto da un medico dopo che l’infezione è stata confermata e iniziare a prendere nei primi cinque giorni con i sintomi. Nella sua sperimentazione clinica ha dimostrato a Riduzione dell’88% di ricoveri e decessi.

Nel trattamento vengono assunte tre compresse (due nirmaltrelvir e un ritonavir) due volte al giorno per cinque giorni, per un totale di 30 compresse in cinque giorni. I potenziali effetti collaterali includono diarrea, dolori muscolari, ipertensione e perdita del gusto.

Controindicazioni

Paxlovid non è raccomandato per le persone con gravi problemi ai reni o al fegato. Inoltre, non dovrebbe essere assunto con alcuni farmaci, comprese alcune statine per abbassare il colesterolo comunemente usate, perché ritonavir può interferire con loro. I medici possono anche raccomandare di interrompere l’assunzione di altri farmaci per alcuni giorni o di aggiustare la dose dato che avvertono di “potenziali interazioni significative” con altri farmaci. La FDA ha pubblicato un elenco di farmaci controindicati per l’uso con Paxlovid.

Il trattamento con Pzifer non è stato testato su donne in gravidanza e il foglietto illustrativo raccomanda di discutere i potenziali benefici e rischi del suo utilizzo con il medico. Può anche interferire con la pillola anticoncezionale e si raccomanda di utilizzare diversi metodi contraccettivi durante l’assunzione di Paxlovid.

Anche se poco dopo l’autorizzazione del trattamento Pfizer ne è arrivato un altro simile Merck, Molnupavir, l’efficacia di quest’ultimo è molto inferiore ed è stimata al 30%.

Carenza negli Stati Uniti

La realtà che gli Stati Uniti hanno incontrato finora è quella del carenza di Paxlovid, un trattamento che è stato sviluppato da Pfizer in meno di due anni e in cui le pillole hanno iniziato a essere prodotte prima dell’estate ma che ha un processo produttivo che le fa impiegare più tempo tra sei e otto mesi per produrre le pillole. New York, ad esempio, ha ricevuto 1.300 trattamenti alla fine di dicembre, ma li ha esauriti nel giro di una settimana.

Il governo federale ha inizialmente annunciato l’acquisto di 10 milioni di trattamenti, al prezzo di $ 530 per unità (poco meno di 470 euro), e all’inizio di quest’anno raddoppiato l’ordine a Pfizer. Washington distribuisce il trattamento agli stati, per ora a seconda della dimensione della popolazione, sebbene sia allo studio e distribuito un sistema simile a quello utilizzato per i trattamenti con anticorpi monoclonali per infezioni e ricoveri. Allora è il autorità locali che decidono dove inviarli. L’attenzione è rivolta alle persone con un sistema immunitario più debole, ma la mancanza di approvvigionamento sta costringendo molti medici a dare priorità alle persone non vaccinate rispetto ad altri ad alto rischio che sono già immunizzati.

L’azienda farmaceutica, in una telefonata con gli analisti, lo ha assicurato quest’anno prevede di raggiungere 155 milioni di persone in paesi ricchi già 95 milioni di persone nelle nazioni di reddito basso nel 2022.