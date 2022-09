Come fermare la caduta cronica dei capelli?

Caduta progressiva dei capelli nel 21% della popolazione, che corrisponde la metà degli uomini sopra i 50 anni e il 40% delle donne, che sono più colpiti dopo la menopausa.

Ce ne sono molteplici fattori che influenzano la densità del cuoio capelluto e la forza dei capelli: età, variazioni ormonali ed ereditarietà.

Anche l’attuale contesto sanitario può essere un fattore da tenere in considerazione, dal momento che Il 32% dei pazienti che hanno contratto il covid ha subito una grave caduta dei capelli nelle settimane e nei mesi successivi alla malattia.

Per trattare la caduta dei capelli cronica in modo efficace e globale, René Furterer propone la gamma Triphasic, che si compone dei seguenti prodotti:

Shampoo Trifasico: È uno shampoo che unisce due principi attivi anticaduta altamente efficaci, l’ATP e l’estratto naturale di Pfaffia, con i poteri stimolanti delle biosfere degli olii essenziali.

Balsamo Trifasico: Districante e texturizzante, questo balsamo rinforza i capelli dalla radice, fornendo volume visibile. I capelli sono immediatamente levigati e districati.

Trifasico progressivo: Progettato in pratica formati monodose, con packaging riciclato e riciclabile, e applicatore per massaggi, Triphasic Il trattamento progressivo della caduta dei capelli non necessita di risciacquo.

La sua formula, con tre fasi attive, Offre un’azione anti-perdita efficace e globale con sole 1-2 applicazioni a settimana. Dal primo mese di utilizzo, i capelli appaiono più densi, più sani e più forti. Dopo un trattamento di 3 mesi, stimola la crescita dei capelli con +10.023 capelli.

Vitalfan progressivo: Un integratore alimentare specificamente formulato per combattere la caduta dei capelli e che combina principi attivi di origine vegetale con vitamine e minerali.

• vitamina B8 (biotina) e vitamina B6 per il una sana crescita dei capelli

• vitamina B6 per aiutare a regolare attività ormonale

• vitamina E e zinco per a azione antiossidante.