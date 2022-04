Come fare uno screenshot sul computer

Quando stai lavorando o semplicemente guardando un video sul computer ci sono momenti in cui puoi amare catturare immagini di ciò che si vede.

Può anche capitare che sia un testo e tu voglia ingrandirlo per leggerlo meglio o semplicemente per farlo salvalo e/o stampalo su carta.

Per tutto questo è necessario fare uno screenshot sul computer e, successivamente, ritagliare l’immagine -perché lo screenshot occuperà l’intero schermo, compresa la barra internet- oppure ingrandire l’immagine a tutta larghezza dello schermo e, successivamente effettuare la cattura.

Per acquisire lo screenshot, premi semplicemente “ stampa pa ” o “ ImpPnt ” (schermata di stampa) che si trova nella riga superiore della tastiera del computer -dove i comandi F1, F2…- sono a destra. Puoi anche mettere “ PrtScrn ” (“print screen”, che significa stampa schermo in inglese).

Che il computer sia un PC o un Mac, una volta eseguita l’acquisizione, può essere incollata in un WhatsApp o in una email da inviare, con i comandi ctrl + V (per incollare l’immagine, che viene salvata negli appunti) o con direttamente la “colla”.