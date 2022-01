Come fare uno screenshot su un telefono cellulare?

Da qualche anno, uno dei I regali delle stelle di Natale sono un telefono cellulare. Sia Babbo Natale che i Re di solito ne lasciano un altro terminale smartphone in molte case in tutto il mondo, qualunque sia la marca.

Tanti utenti si divertono durante le vacanze di Natale a trasferire informazioni da un terminale all’altro, cosa che, se il sistema operativo è lo stesso –Android o iOS– è relativamente semplice, ma se devi passare dall’uno all’altro, diventa un po’ complicato.

operativo comune

Ma c’è qualcosa che, da qualche tempo, e indipendentemente dalla marca del cellulare e dal suo sistema operativo, è abbastanza comune in tutti i telefoni: fare uno screenshot.

Pertanto, il modo in cui tutti i cellulari di solito devono acquisire qualcosa che viene visualizzato sul telefono è molto semplice, anche se all’inizio richiede un po’ di pratica.

Prima di tutto, devi aprire lo schermo che vuoi catturare. Successivamente, devi premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di riduzione del volume. Se facendo ciò non si ottiene la cattura, alcuni telefoni reagiscono tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi, il che fa apparire un comando che dice “Screenshot”, un comando che, ovviamente, devi toccare per acquisire.

Anteprima

In basso a sinistra, vedrai un’anteprima dello screenshot. Su alcuni telefoni, nella parte superiore dello schermo, vedrai l’icona dello screenshot.

Se nulla di tutto ciò funziona, dovrai controllare il sito Web di supporto del produttore del telefono per assistenza.