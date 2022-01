Come fare un curriculum perfetto in 10 minuti?

Il riprendere è la lettera di presentazione mondo del lavoro e molte volte può ribaltare l’equilibrio quando si tratta di assumere un lavoratore o un altro.

Ecco perché dovrebbe essere innovativo, ben progettato e attraente, accattivante ed efficace. E se vuoi davvero un curriculum di successo, personalizzalo per ogni offerta e azienda, includi parole chiave ed evidenzia i tuoi risultati professionali.

Ma ci sono alcune chiavi comuni che ogni buon curriculum deve avere e che devi interiorizzare e applicare per renderlo perfetto, indipendentemente dal mezzo utilizzato.

chiavi

Il primo è scrivere i dati adattandoli alla posizione. Quando descrivi le funzioni che hai svolto in precedenti lavori, dovresti farlo evidenziando quelle che sono rilevanti per la posizione per cui vuoi candidarti. Se, ad esempio, desideri una posizione che richieda capacità di leadership, evidenzia competenze simili in altri lavori, ad esempio se hai gestito team o hai avuto iniziative che dimostrano tali capacità.

Collegato a questo, e come seconda chiave, dobbiamo mostra le tue abilità, anche se non sono stati applicati ad alcun lavoro precedente. Nell’esempio precedente va evidenziato il fatto di essere stato capitano di una squadra sportiva, di un gruppo sociale o di un gruppo musicale, oltre ad aver organizzato un evento -conferenza, talk…-.

Un’altra caratteristica che deve avere un buon curriculum è che deve essere una buona lettera di presentazione e gli interessi devono essere adeguati al profilo della posizione a cui ci si candida.

Progresso

Il curriculum dovrebbe anche mostrare come sei progredito professionalmente. Le aziende di solito apprezzano molto favorevolmente il fatto di averti promosso nel tuo precedente lavoro.

Infine, puoi aggiungere preoccupazioni sociali Y attività svolte, che contribuiranno a rafforzare la vostra reputazione, identità e valori personali. In questo campo è molto importante imprint che lasciamo sui social network, quindi è importante prendersi del tempo ed esaminarli, per vedere se saranno un ostacolo quando si tratta di ottenere la posizione che desideriamo.