Come evitare di camminare male per evitare il mal di schiena?

Indipendentemente dal tipo di esercizio che facciamo, camminare è la principale attività fisica che svolgiamo ogni giorno. Di conseguenza, camminare bene è essenziale per evitare il mal di schiena alla fine di ogni giornata. Ecco come si dovrebbe evitare di camminare male per evitare il mal di schienaIl fatto è che mentre molte persone sono attente alla loro tecnica quando vanno in palestra e usano le macchine, spesso perdono di vista la loro postura mentre camminano, causando disagi e lesioni. Vediamo quindi la posizione corretta di ogni parte del corpo se vogliamo prevenire eventuali disturbi.

Come evitare di camminare male

La “fI più famosi praticanti di terapia via Internet”.In una serie di video su YouTube, Brad Heineck e Bob Schrupp, come si fanno chiamare, spiegano in dettaglio come camminare per evitare danni a lungo termine, prestando innanzitutto attenzione alla falcata, che deve essere effettuata con l’avampiede o il mesopiede. Qui è dove L’impatto del corpo contro il terreno viene assorbito meglio.Erroneamente, la maggior parte di noi posiziona il tallone per primo, inviando la forza fino ai fianchi e, con il passare degli anni, questo può far soffrire la parte centrale del corpo e le ginocchia. Un semplice trucco per evitare di commettere questo errore consiste nell’accorciare la falcata, non necessariamente camminando più lentamente, ma accorciando ogni passo, piegandosi leggermente in avanti. per “atterrare” con la parte anteriore del piede.Non bisogna nemmeno esagerare con questo gesto, ma insistere finché non viene naturale. Dopo qualche settimana, la vostra postura sarà cambiata e farete un favore al vostro corpo.

Altre cose da tenere a mente

Oltre ai movimenti che si fanno con le gambe, si possono aiutare gli arti inferiori in altri modi tenere il mento alto e rilassare le spalle. Tenete il mento sollevato e rilassate le spalle, tirandole indietro per favorire la respirazione. Controllate l’inspirazione e l’espirazione dell’aria mentre camminate per coordinarle con il ritmo della camminata, muovete sempre le braccia in modo naturale, creando anche un ritmo con la gamba incrociata su ciascun lato. Cioè, quando si fa avanzare il La gamba sinistra deve far avanzare il braccio destro, e viceversa. Una pratica che vi renderà più equilibrati e meno soggetti a infortuni, oltre a farvi bruciare più calorie.