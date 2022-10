Come contrarre la tariffa del gas di ultima istanza?

Le grandi compagnie energetiche, costrette ad offrire le diverse tariffe regolamentate per il gas naturale (denominate last resort rate, TUR), hanno registrato nei giorni scorsi una valanga di domande dai clienti sulla loro entrare nel mondo degli affari regolamentati e anticipare un cambiamento di tendenza verso a contrazione massiccia di tariffe regolamentate, dopo anni con una base clienti in diminuzione che è finita a tassi di mercato libero.

La tariffa di ultima istanza (TUR) in gas metano è la tariffa regolata dal governo e il cui prezzo è fissato trimestralmente -in gennaio, aprile, luglio e ottobre-. È una tassa non ha permanenza ed è uguale per tutta la Spagna. Finora era solo per le case con un consumo fino a 50.000 kWh all’anno, ma dal 18 scorso è disponibile anche per le comunità di quartiere che hanno il riscaldamento centralizzato.

Secondo i calcoli forniti dal Governo, che ha limitato al 15% l’incremento massimo che la materia prima può raggiungere nel costo della TUR -misura che resterà in vigore fino al 1 gennaio 2023- attraverso l’ultima risorsa tariffaria 1.7 milioni di famiglie potranno ridurre la bolletta di oltre la metà .

uso di gas

Per contrarre il TUR gas il cliente non deve scegliere la tariffa di accesso, ma solo indicare al marketer gli usi che deve fare del gas. A seconda di questi usi, il distributore stabilirà l’una o l’altra tariffa. Se in un anno un cliente ha consumato più di 5.000 kWh e ha contratto il TUR1il distributore passerà automaticamente alla tariffa TUR2 e sarà il marketer ad applicare la variazione dei prezzi in fattura.

Il prezzo della tariffa TUR1, quella destinata a quei nuclei familiari che hanno un consumo annuo fino a 5.000 kWh/anno, è stato fissato nel mese di ottobre a un prezzo di 0,0636 euro/kWh per una durata variabile e 5,03 euro/mese per una durata variabile fissa, entrambi i prezzi al lordo delle imposte.

Il prezzo della tariffa TUR2, per i clienti che consumano tra 5.000 e 15.000 kWh/anno, è stato fissato nel mese di ottobre a 0,0607 euro/kWh per la durata variabile e 9,52 euro/mese per la durata fissa (tasse escluse).

TUR3, destinato a clienti con consumi fino a 50.000 kWh/anno, il prezzo stabilito nel mese di ottobre in 0,0585 euro/kWh per il periodo variabile e 20,54 euro/mese per il termine fisso, tasse escluse.

Libero e senza permanenza

Come affermato dalla Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza (CNMC), il cambio di fornitore è gratuito e “tutti i consumatori hanno il diritto di contrarre liberamente la propria fornitura di gas con la società di commercializzazione che ritengono più adeguata alle proprie esigenze e interessi”.

Per contrarre un TUR gas è sufficiente fornire al venditore la documentazione del titolare della fornitura gas, l’indirizzo del domicilio dove si trova la fornitura, il CUPS (Universal Supply Point Code, reperibile sulla bolletta del gas) e il conto corrente bancario per il domicilio dei pagamenti.

Tuttavia, ci sono solo quattro marketer di riferimento in Spagna che possono offrire questa tariffa: Energía XXI (Endesa), numero verde 800 760 333; Curenergía (Iberdrola), numero verde 900 200 708; Gas & Power (da Naturgy), numero verde 900 100 502; e Baser Marketer di riferimento (TotalEnergies), numero verde 900 902 947.