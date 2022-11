Come contare le celle in Excel

Tra tutte le azioni disponibili in Microsoft Excel, la possibilità di contare le celle desiderate è una delle più importanti. I fogli di calcolo del pacchetto Microsoft sono pieni di segreti da conoscere. Sapere come contare le celle in Excel è una delle funzioni più importanti incluse in questo programma di Windows.

Si tratta di piccole scorciatoie che ci permettono di risparmiare molto tempo nelle attività di base. Tra le sue funzioni e formule, Excel ha il potere di contare le celle che rispettano alcune condizioni specifiche, come ad esempio il numero totale di celle contenenti un valore oppure le celle contenenti un numero, un colore o un’immagine. A tal fine, disponiamo di diverse funzioni che vi illustriamo di seguito.

Contare le celle in Excel 2013 e nelle versioni successive

A tale scopo è necessario accedere alla scheda Formule, fare clic su Altre funzioni, poi su Statistiche e infine su una delle funzioni che vi mostriamo:

COUNT: per contare le celle non vuote.

COUNT: per contare le celle contenenti numeri.

COUNT.BLANK: per contare le celle vuote.

COUNT.IF: per contare le celle che soddisfano un criterio specifico.

È necessario selezionare l’intervallo di celle di cui si desidera visualizzare il risultato della somma, e una volta selezionato, premere RETURN. In alternativa, se è necessario applicare più di un criterio, è necessario ricorrere alla funzione specifica COUNT.IF.IF.

Excel 2010 e versioni precedenti

Per contare le celle desiderate in Excel 2010 e nelle versioni precedenti, dovete andare nella scheda Formule, fare clic su Inserisci, poi su Statistiche e infine su una delle funzioni che vi abbiamo ricordato:

COUNT: per contare le celle non vuote.

COUNT: per contare le celle che contengono numeri.

COUNT.BLANK: per contare le celle vuote.

COUNT.IF: per contare le celle che soddisfano un criterio specifico.

Con la funzione COUNT è possibile contare il numero di celle contenenti numeri nel documento Excel. È sufficiente digitare =count (con l’intervallo di celle o colonne in cui cercare, ad esempio A3:N24) e il risultato sarà un numero che corrisponde al numero di tutte le celle contenenti numeri. Il resto rimane invariato, selezionando l’intervallo di celle per vedere il risultato della loro somma e utilizzando la funzione COUNT.IF.IF. se si desidera applicare due o più criteri invece di una sola condizione.

Se desideri leggere altri tutorial come questo, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!