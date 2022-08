Come condividere le “storie” di TikTok su Instagram e Facebook

TikTok ha ampliato le opzioni di condivisione dalla sua piattaforma con i social network rivali, consentendo ora ai creatori di portare le loro storie su Facebook e Instagram.

Le storie di TikTok lo sono brevi video, della durata massima di 15 secondi, che scompaiono 24 ore dopo la pubblicazione. Si tratta di una novità recente su questa piattaforma -infatti è ancora in fase di test-, sebbene sia stata largamente integrata in altre come Snapchat -da cui provengono-, Facebook, WhatsApp o Instagram.

Il creatori di contenuti possono condividere le loro storie sul loro profilo e, con le nuove opzioni che Tiktok ha appena implementato, mostrarle anche sui social network rivali come Facebook e Instagram.

Questa novità , che Tiktok ha confermato a TechCrunch, implica l’esistenza di più opzioni di condivisione. Oltre ai due social citati, è anche possibile condividere le storie su Reddit o anche copiare il link di questo video effimero.

Va notato che questo aggiornamento riguarda solo le storie e non i normali video TikTok, che gli utenti possono condividere come ‘bobine‘ su Facebook e Instagram.