Come combinare le scarpe da ginnastica con un look elegante da ufficio

Sono finiti i tempi in cui i tacchi erano le uniche calzature “consentite” in un look da ufficio! Le regole del mondo della moda sono cambiate molto negli ultimi anni, e ora I formatori sono i principali protagonisti del momento. Possiamo indossarli in qualsiasi occasione, anche per una cena o un aperitivo. Tuttavia, dobbiamo sapere come combinarli con stile, e per farlo dobbiamo semplicemente osservare i look dello stree-style.

Abito in morbida maglia

Questo abito in maglia morbida della nuova collezione di Zara per questa stagione è ideale da abbinare alle scarpe da ginnastica. Con scollo rotondo e maniche lunghe, è di colore grigio scuro e presenta finiture a coste. Realizzato con almeno il 25% di poliestere riciclato, il risultato? Un look elegante, comodo e di tendenza. L’abito ha un prezzo di 29,95 euro ed è in vendita sullo shop online di Zara a 29,95 euro.

Abito sartoriale

Per un look formale da ufficio ma con un tocco moderno, la scelta migliore è quella di abbinare un abito sartoriale alle scarpe da ginnastica. Nella nuova collezione Stradivarius, abbiamo raccolto questo abito con stampa pied de poule La parte superiore è un blazer corto con collo a revers, maniche lunghe e chiusura a bottoni. È molto piacevole al tatto e si sente benissimo. Costa 29,99 euro. La parte inferiore dell’abito è costituita da un pantalone con finitura svasata che slancia la silhouette e allunga visivamente le gambe. Il prezzo è di 25,99 euro.

Pantaloni effetto pelle

I capi d’abbigliamento con effetto pelle sono di tendenza in questa stagione. questi pantaloni della nuova collezione Bershka sono ideali per una moltitudine di occasioni. Per andare in ufficio, possiamo abbinarlo a una camicia, un gilet in maglia e delle scarpe da ginnastica, mentre per una festa possiamo scegliere un crop top e dei tacchi alti. I pantaloni sono disponibili al prezzo di 25,99 euro.

Scarpe da ginnastica

Quali scarpe da ginnastica scegliere per abbinare tutti questi outfit? Queste scarpe di Parfois sono favolose per andare in ufficio con un look elegante senza compromettere il comfort. Scarpe da ginnastica stile running in una combinazione di tessuti e materiali. Con una chiusura a lacci e una linguetta sul retro, sono molto comodi e hanno un aspetto molto elegante. Sicuramente li useremo molto in questa stagione.

Come si può vedere, c’è un mondo di possibilità per abbinare le scarpe da ginnastica a un look elegante.

