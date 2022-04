Come coltivare in casa una delle piante più costose al mondo

Se ti piace il cibo piccante e giapponese sicuramente lo sai cos’è il wasabi quel condimento verde che mettono in quasi tutti i ristoranti giapponesi accanto al Zenzero e che, mescolato alla salsa di soia, produce un intenso prurito alle narici che fa lacrimare gli occhi. A seconda della quantità, ovviamente.

Bene, il wasabi viene da a pianta di origine giapponese ovviamente, come si chiama Eutrema japonicum , il cui gambo viene utilizzato come condimento, dal sapore simile al ravanello ed estremamente piccante. Quando il suo gambo si sviluppa, viene finemente grattugiato fino a ottenere una pasta pronta all’uso.

Conosciuto anche come pianta di wasabi, wasabia japonica, wasabi cochlearia o rafano giapponese -sebbene da non confondere con la pianta del rafano- è una pianta della famiglia delle rape e uno dei condimenti più apprezzati in Giappone; ecco perché è una delle piante più apprezzate al mondo.