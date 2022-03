Come asciugare i panni all’interno della casa senza temere l’umidità?

Quando è ora di fare il bucato e non ce l’hai asciugatrice, stendere i panni fuori è un po’ complicato tra il freddo, il vento e la pioggia, e per questo, in molte occasioni, è necessario appendere i panni all’interno della casa.

Sebbene l’umidità e la muffa che questo produce possano essere rimosse con un prodotto economico e molto facile da acquistare in qualsiasi supermercato o negozio di alimentari, non importa quanto piccolo, ne mostreremo alcuni trucchi per chi teme l’umidità per asciugare i panni all’interno della casa:

È molto importante metti spesso la lavatrice, così avrai molto più spazio per appenderlo e non si accumulerà.

Scegli il stendibiancheria adattoè molto meglio da posizionare nei luoghi più caldi della casa, vicino alle finestre (per arieggiare) e, se possibile, dove prende il sole.

prova a posizionare lo stendibiancheria vicino ai termosifoni perché con il calore che questi emanano, i tuoi vestiti potranno asciugarsi prima e sarà più facile evitare che puzzino di muffa.

Nonostante, evita il più possibile di asciugare i vestiti sui termosifoni poiché potrebbe restringersi o diventare più duro.

usa grucce stendere i panni, in questo modo sarà più facile e veloce asciugarsi e, in modo che si raggrinzirà meno.

Prova a rimuovere l’acqua in eccesso dei capi, se il capo viene lavato a mano è semplice come strizzare il capo il più possibile e se viene lavato in lavatrice, utilizzare la modalità centrifuga.

sì scuoti i vestiti prima di stenderlo, non solo eviti l’eccesso di umidità, ma eviti anche le rughe.

un altro trucco è apri la finestra per evitare l’umidità.

altri trucchi

Altri prodotti che possono essere molto utili contro l’umidità (che può intaccare non solo i nostri vestiti, ma anche le pareti e persino la nostra salute). deumidificatori portatili, che può essere collocato anche in qualsiasi ambiente della casa. Esiste un’ampia varietà sul mercato che esegue “deumidificazione efficiente e basso consumo energetico”, come la maggior parte la definisce. Idealmente, trovane uno non fare rumore e con una dimensione adeguata alle caratteristiche della stanza in cui si vuole inserirla.