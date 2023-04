Come arredare completamente la propria lavanderia con meno di 100 euro?

La buanderie è una stanza ausiliaria molto pratica, generalmente costituita da una lavatrice, un tavolo da stiro e un’asciugatrice. È possibile dedicare un’intera stanza o installarla in un angolo! Spieghiamo come fare passo dopo passo in base alla superficie a disposizione!

Come arredare la tua buanderia con meno di 100 euro?

Sebbene la buanderie non sia una delle stanze più importanti di una casa, sarebbe un peccato non curarne l’arredamento. Non mancano le idee per ispirarsi! Per riporre le lenzuola e il bucato, acquista dei cesti metallici da appendere per guadagnare spazio. Pensate anche a scatole pieghevoli e contenitori in juta o tessuto. Preferisci colori sobri, come il grigio chiaro, il marrone taupe o il nero, per non sovraccaricare lo spazio, che solitamente è piuttosto ridotto. Per quanto riguarda i mobili, investi in una colonna aperta o chiusa e in un cesto per biancheria doppio per separare il bianco dal colore. Installa una scala di legno per appendere i tuoi vestiti in modo elegante.

Dove posizionare la tua buanderia?

Se sogni di avere una buanderia, ci sono molte possibilità a tua disposizione! Se hai spazio sufficiente, puoi dedicare un’intera stanza a questa funzione. Altrimenti, se hai poco spazio, una parte di un’altra stanza può essere utilizzata come lavanderia. Ad esempio, installa un armadio a scomparsa in una parete per un risultato discreto. Bagno, toilette, garage: in ogni stanza è possibile creare un angolo lavanderia con un po’ di fantasia. Inoltre, il termine “buanderie” è molto ampio oggi! Non si riferisce solo agli accessori per il lavaggio del bucato, ma anche a tutti gli oggetti che si accumulano e che non sai dove riporre: ripiani per scarpe, armadio per ruotare i tuoi vestiti tra le stagioni, scaffale per riporre le provviste…

Quale stile per quale buanderia?

Essendo la buanderie una stanza poco utilizzata, osa con la decorazione! Tutti gli stili sono benvenuti, dalla retro-chic con materiali naturali e cesti di ranghi con la scritta “lavanderia”, allo stile industriale, fino alla tendenza scandinava. Questo fenomeno è un vero e proprio arte di vivere che promuove il benessere e il relax con elementi rassicuranti dai toni chiari. Scegli la tendenza che ti rappresenta di più per rendere questa stanza il tuo nuovo luogo preferito!