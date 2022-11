Come Apple e TikTok stanno uccidendo Meta (Facebook)

Obiettivo sta vivendo uno degli anni peggiori della sua storia. La società che possiede Facebook, Instagram Y WhatsApp ha annunciato mercoledì un’ondata di massicci licenziamenti che interesserà più di 11.000 dipendenti, il 13% della sua forza lavoro globale. Il taglio del suo personale è uno dei più grandi della settore tecnologico. Costretta dagli scarsi risultati della sua attività e dal calo del 70% del suo valore di borsa da gennaio, questa notizia conferma che le sue prospettive come leader nel settore digitale non sono mai state così terribili.

L’azienda guidata da Marco Zuckerberg Ha passato mesi ad incolpare il calo dei suoi profitti nel “panorama macroeconomico incerto e volatile”. In parte è vero. La turbolenza nei mercati ei venti di recessione hanno colpito duramente il settore tecnologico. Prima dell’arrivo di questo inverno economico, molte aziende hanno deciso di tagliare i propri investimenti pubblicità. E, senza questo, il business di parte del settore digitale va all’inferno. Il 98% dei profitti di Meta dipende direttamente dalla vendita di annunci.

La brutta situazione economica va oltre Facebook. Finora quest’anno, amazzone è sceso del 45% in borsa, Google 40% e Affrettato 80%. Tuttavia, come il campo gallico di Asterix e Obelix, due compagnie resistono a quel colpo ed emergono come vincitrici in questo panorama complesso: Manzana Y Tic toc. La sua posizione di forza, inoltre, sta aiutando ad ‘uccidere’ Meta.

La privacy di Apple

L’attuale debacle Meta è incomprensibile senza Apple. L’anno scorso, il produttore del i phone introdotto nuove politiche privacy che ha trasformato l’ecosistema digitale. Tali politiche hanno continuato a costringere le app in esecuzione sul loro sistema (come Facebook o Instagram) a chiedere agli utenti dei loro dispositivi se hanno dato il loro permesso in modo da poter tracciare la loro attività online. La mossa ha fatto infuriare Meta perché senza tale tracciamento la pubblicità che vende agli inserzionisti non è così efficace. E senza pubblicità, l’impero di Zuckerberg crolla come un castello di carte. E così è stato. Solo il 16% degli utenti del sistema operativo iOS hanno accettato di essere rintracciati e questo ha appesantito tutte le aziende digitali che vivono di pubblicità, in particolare Meta.

Mentre la stragrande maggioranza delle aziende tecnologiche sta soffrendo un anno nero, Apple sta resistendo molto meglio. Nel terzo trimestre dell’anno ha superato le aspettative per quanto riguarda i suoi profitti. E sebbene anche la sua capitalizzazione di mercato sia diminuita, l’azienda ha un valore quasi dieci volte superiore a Meta. Quasi niente.

La minaccia di TikTok

Un altro motivo ineludibile per capire la crisi Meta è TikTok. In soli cinque anni di esistenza, la piattaforma video cinese non ha smesso di crescere e ha costruito una strabiliante strategia di successo, riuscendo a influenzare tutta la sua concorrenza. Meta vede l’ascesa di TikTok come una minaccia al suo predominio finora stabilito nel mercato dei social media. E non solo per la sua popolarità fulminea, ma perché mentre tutte le aziende del settore hanno visto i propri ricavi pubblicitari danneggiati, tutto punta a TikTok che chiude l’anno triplicandoli. Pertanto, il loro reddito tramite gli annunci dovrebbe superare i 12.000 milioni di dollari, più di quello che ottengono Twitter Y Affrettato combinato.