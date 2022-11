Come annullare l’iscrizione a Netflix

Le piattaforme alternative che abbiamo in questo momento nel settore dei media di consumo sono così tante e molte delle decisioni prese dai loro dirigenti sono così strane, che Annullamento dell’iscrizione a Netflix è un’opzione sempre più apprezzata da molti utenti che ritengono che non valga la pena continuare a utilizzare questo servizio. Come fare? Se volete abbonarvi a un’altra piattaforma o se ne avete abbastanza e decidete di non pagare più, vi mostriamo come seguire i passaggi per cancellare il vostro account. Netflix avrete probabilmente notato il grande quantità di contenuti presente nel suo servizio. Tra serie TV e film, avete molte opzioni tra cui scegliere.

Come annullare l’abbonamento a Netflix

La prima cosa da fare per eliminare l’account Netflix è c onnessione al servizio tramite PC o dispositivo mobile: telefono o tablet. Se non avete ancora scaricato l’applicazione per il vostro sistema operativo, potete trovarla nei rispettivi negozi.

Se non avete ancora scaricato l’applicazione per il vostro sistema operativo, potete trovarla nei rispettivi negozi. La fase successiva consisterà in ottenere e aprire Netflix inserendo il nome utente e la password.

inserendo il nome utente e la password. Vedrete quindi come si ottiene un menu a tendina in alto a sinistra, scorrere fino in fondo e selezionare la voce “ Conto “.

in alto a sinistra, scorrere fino in fondo e selezionare la voce “ “. Verrà quindi visualizzata la pagina in cui compaiono tutti i dati personali, da cui sarà possibile eliminare facilmente l’account Netflix. Tutto ciò che dovete fare è “cliccare” sulla voce “Cancella account” che appare nella sezione dell’account, dove si trovano tutti i dati dell’abbonamento.

Una volta selezionata questa opzione apparirà un nuovo menu dove vi verrà chiesto se volete davvero cancellare il vostro abbonamento. Verrete informati della data in cui l’abbonamento verrà annullato e se siete sicuri di non voler più avere Netflix, basta cliccare sull’opzione, “Cancellazione completa”.

Il processo di eliminazione del profilo è abbastanza semplice e basta accedere dal proprio computer. Si va sul sito web di Netflix e si clicca sull’icona che porta al proprio nome utente. Immediatamente si aprirà un menu a tendina, a questo punto si dovrà andare alla sezione Account. All’interno di questa sezione, premete il pulsante Unsubscribe, un po’ nascosto e di colore grigio. Se avete difficoltà a trovarlo, vi diciamo che si trova sul lato sinistro, alla voce Abbonamento e fatturazione, si aprirà un’altra finestra, dove insisteranno per farvi rimanere e vi offriranno un’offerta più conveniente. Se si è sicuri di voler annullare, si deve premere il tasto Annullamento dell’abbonamento Ricordate che Netflix conserva tutte le informazioni personali per diversi mesi, quindi se diventate un cliente abituale tutti i dati e la personalizzazione saranno presenti, quindi avete tutto il tempo per riflettere sulla vostra decisione.

Cosa succede se non c’è un pulsante di annullamento dell’iscrizione?

In queste situazioni, è necessario contattare il proprio telefono o Internet, perché è probabile che vi abbiano iscritti a Netflix tramite qualche accordo commerciale con la piattaforma e che dobbiate disdire l’abbonamento direttamente da lì, magari rinegoziando le condizioni in base alle quali avete contratto questi servizi. Oppure potete essere licenziati direttamente.