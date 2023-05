Come adottare la tendenza Japandi sulla terrazza con IKEA?

Il termine “Japandi” deriva dalla contrazione delle parole “giapponese” e “scandinavo”. È uno stile di decorazione apparso nel 2018 che continua a rinnovarsi tra i migliori designer di interni. L’atmosfera zen e minimalista di Japandi si fonde in ogni stanza della casa e persino sulla terrazza. Ecco come arredare il tuo esterno con lo stile Japandi grazie agli oggetti IKEA.

IKEA: gli oggetti decorativi da acquistare per una terrazza Japandi

Vuoi portare un po’ di serenità sulla tua terrazza? I negozi IKEA hanno tutto ciò di cui hai bisogno! Scegli i vasi della collezione Anledning per creare giochi di trasparenza. Crea un’atmosfera rilassante e concediti la chaise longue Brommo. Ricorda che non è possibile adottare lo stile Japandi senza un po’ di verde. Scegli i Yuccas disponibili presso IKEA a meno di 20 euro. E non dimenticare il bellissimo tappeto Lydersholm a 19,99 euro per rendere la terrazza ancora più accogliente.

IKEA: come adottare lo stile Japandi sulla tua terrazza?

Una terrazza Japandi garantisce un esterno pacifico e alla moda. A metà strada tra lo stile scandinavo e quello giapponese, esalta il nostro esterno aggiungendo un’atmosfera rilassante. Per fare questo, troverai tutta la decorazione adatta presso IKEA. Infatti, il marchio svedese è noto per i suoi articoli minimalisti ed essenziali. Scegli, ad esempio, i mobili per esterno IKEA in legno naturale. È anche adatto dotarsi di un salotto da giardino in rattan per un effetto zen. Chaise longue, sdraio, pouf: il tuo esterno deve essere un invito al rilassamento.

Tendenza decorativa: cos’è lo stile Japandi?

Il look Japandi porta armonia ai nostri interni. Si ispira allo stile scandinavo, che mette l’accento sulla funzionalità e la durabilità dei mobili, e allo stile giapponese, sofisticato e zen. Ispirato al concetto wabi-sabi, mette in luce l’importanza di scoprire la bellezza della natura e delle sue imperfezioni nel tempo.

