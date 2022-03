Come adattarsi agli occhiali progressivi e vedere bene da vicino

Ci sono alcuni segnali che indicano che è giunto il momento controllare la vista. Hai bisogno di più luce per vedere bene il testo? Hai difficoltà a concentrarti su di esso da vicino per leggerlo? Ti prudono gli occhi o hai mal di testa a fine giornata? Queste situazioni sono probabilmente dovute al fatto che soffri affaticamento degli occhi o presbiopiaqualcosa che avere un’ottima soluzione facile: buoni occhiali progressivi.

La presbiopia, o più popolarmente conosciuta come vista stanca, lo è perdita graduale della capacità di mettere a fuoco bene da vicino a causa dell’invecchiamento del cristallino e dei muscoli ciliari. Cosa causa questo problema? Ebbene, non ha granché di segreto: il passare degli anni.

Quando le persone si avvicinano ai 45 anni, diventa evidente la difficoltà di concentrarsi su lettere o altri dettagli più fini nella visione da vicino. La presbiopia colpisce tutti ed è inevitabile. Comunque, è più comune nelle persone che già soffrono di lungimiranza o in quelli che trascorrono più tempo a leggere o lavorare davanti al computer.

Quando è necessario indossare gli occhiali progressivi?

Il lenti progressive sono la migliore soluzione per combattere la presbiopia quando compaiono i sintomi. Questo tipo di lente risolve problemi di vista legati alla presbiopia e altri già presenti come ipermetropia, miopia o astigmatismo.

“Le lenti progressive eliminano le vertigini e la sensazione di disagio, poiché l’occhio può adattarsi a diverse distanze”

Il miglior vantaggio dei progressisti è quello Passa gradualmente dal campo visivo vicino a quello lontano a differenza delle bifocali. Con le lenti progressive puoi vedere bene vicino e lontano con un solo paio di occhiali. Tutto ciò significa che l’occhio può guardare a diverse distanze e come si adatta vertigini e sensazione di disagio vengono eliminati. La parte inferiore della lente è graduata per la visione da vicino, la parte centrale per la visione intermedia e la parte superiore per la visione a distanza. Queste lenti offrono una sistemazione fluida, una transizione naturale tra visione da vicino e da lontano senza cambiare gli occhiali e un ampio campo visivo.

“Se lo vedi arrivare, vieni a Federóptics”

Federotticaun gruppo di salute visiva esperto in lenti progressive, incoraggia le persone che stanno iniziando a sviluppare la presbiopia con questo slogan a partecipare a un studio della visione progressiva. Con un’analisi visiva esauriente, i professionisti possono offrire la migliore soluzione alle esigenze visive di ogni persona e adattare le progressive più adatte per ogni caso.

Il gruppo ottico, la cui priorità è la cura della salute visiva e del benessere dei propri clienti, si concentra prevenzione e si concentra sul suo valore nella fornitura di servizi optometrici specializzati attraverso una vasta rete di centri distribuito in tutta la geografia della Spagna.

I vantaggi esclusivi di Federóptics

L’impegno verso alcuni progressisti del gruppo è accompagnato da grandi vantaggi rispetto ad altre soluzioni. Le sue lenti progressive si adattano all’utilizzatore sia nelle sue abitudini di vita che nelle sue esigenze. Inoltre, si può godere di un campo visivo più ampio e nitido perché le aberrazioni laterali delle lenti sono ridotte.

In qualsiasi ottica del gruppo puoi trovare una vasta gamma di occhiali progressivi con tre livelli di prezzo: Pro, Pro Advance e Pro Select.

Il cornici di marca e design esclusivi di Roberto Torretta, Scalpers, Lodi, Coronel Tapiocca, Jorge Vázquez, Lois e Lester accompagnano le lenti progressive. Federópticos offre anche diverse formule di finanziamento senza interessi per i suoi progressisti. Inoltre, l’acquisizione include assicurazione contro i danni che copre il 70% degli occhiali progressivi completi (lenti e montature) in caso di eventuale rottura e per due anni dalla data di acquisto. Federóptics garantisce anche pieno adattamento alle nuove lenti progressive: se durante i primi tre mesi l’utilizzatore non si adatta adeguatamente alle sue lenti, può richiederne la sostituzione con altre fino a quando non sarà completamente soddisfatto.

La nuova campagna progressiva viene sviluppata insieme a essilorche mantiene la proposta Pro Varilux, una promozione speciale in cui il cliente ottiene il tuo secondo paio di lenti progressive di fascia alta in regalo. Non ci sono scuse. Se i primi sintomi della presbiopia hanno iniziato a comparire, prenditi cura della tua salute visiva. Mettiti nelle mani di Federópticos e vedrai tutto molto più chiaramente.