come acquistare i biglietti del treno a 9 euro per viaggiare a Madrid, Barcellona e Valencia

ouigoil Concorso Renfe, l’ha fatto di nuovo. Se è già stato rilasciato con un’offerta –prezzi da 9 euro per gli adulti e con un forfait di 5 euro per i ragazzi dai 4 ai 14 anni-, da questo lunedì alle 11:00 puoi comprarli 2,4 milioni di nuovi biglietti per i viaggi ad alta velocità dall’11 dicembre all’11 giugno 2023.

La tariffa base è 9 euro e comprende bagaglio a mano e bagaglio a mano.

Lo scopo di questa nuova offerta commerciale è quello di migliorare tutti i biglietti ‘Scegli’, sia ‘Standard’ che ‘Comfort’, che consentono il cambio gratuito, eliminano la commissione di modifica del 20% fino ad ora applicata ed è estendibile a cambi illimitati (pagando la differenza di prezzo) aggiungendo un supplemento di 5 euro.

Inoltre, i biglietti ‘Elige’ continuano ad essere parzialmente rimborsabili, con rimborso del 70% dell’importo in caso di annullamento.

Per acquistare i biglietti, accedi semplicemente al sito Web e all’app di Ouigo e scegli i giorni che hanno l’opzione 9 euro. Successivamente verranno visualizzate le ore. Devi prestare attenzione, dal momento che non tutte le ore sono a 9 euro.