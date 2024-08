Come abilitare le estensioni in modalità di navigazione privata su Chrome, firefox...

In un mondo sempre più digitalizzato, la privacy online è diventata una preoccupazione fondamentale per molti. Le modalità di navigazione privata offerte dai vari browser come Chrome, firefox e Edge sono strumenti preziosi in questo contesto. Questa guida completa vi mostrerà come autorizzare le estensioni in modalità incognito su questi browser e a fare un passo avanti verso una maggiore privacy online.

Comprendere la navigazione privata e le estensioni

Cos’è la navigazione privata ?

La navigazione privata è una funzione che permette di navigare su internet senza lasciare tracce sulla propria attività. Quando si utilizza questa modalità, i dati generati durante le sessioni di navigazione, come lo storico delle pagine visitate o i cookie, vengono automaticamente cancellati alla chiusura del browser.

Cosa sono le estensioni dei browser ?

Le estensioni dei browser, da parte loro, sono piccoli programmi che aggiungono nuove funzionalità o modificano l’interfaccia utente del browser. Esse possono migliorare l’esperienza di navigazione, ad esempio bloccando la pubblicità indesiderata o gestendo i segnalibri.

Conoscere queste due nozioni ci aiuterà a capire come integrarle per una migliore esperienza online.

Attivare facilmente le estensioni in Chrome

Facciamo il primo passo: abilitiamo le estensioni in modalità privata

Per autorizzare le estensioni in modalità navigazione privata su Chrome, segui questi passaggi:

Clicca sul menu principale, poi su “Ulteriori strumenti” e accedi alle Estensioni.

Trova l’estensione che desideri usare in navigazione privata e clicca su Dettagli.

Fai scorrere le opzioni e scegli di permettere l’autorizzazione in modalità di navigazione privata.

È importante notare che gli utenti individuali possono autorizzare l’esecuzione delle estensioni in modalità navigazione privata. Adesso vediamo come fare lo stesso con Firefox.

Configurare le estensioni in Firefox per la navigazione privata

L’importanza dei permessi nell’utilizzo delle estensioni

Firefox richiede il consenso dell’utente per l’esecuzione delle estensioni in modalità incognito. Durante l’installazione di una nuova estensione, occorre spuntare la casella “Permetti a questa estensione di funzionare nelle finestre di navigazione privata”. Se non è stato fatto durante l’installazione, è possibile accedere successivamente alle impostazioni dell’estensione e modificare il permesso.

Dopo aver visto come gestire le estensioni nei browser più utilizzati, esaminiamo ora Edge.

Gestire le estensioni in Edge durante la navigazione anonima

Naviga privatamente con Edge

In Edge, attivare la modalità di navigazione privata è semplicissimo: basta selezionare l’icona rappresentante tre punti verticali nell’angolo superiore destro e scegliere “Nuova finestra di navigazione privata”. Poi, come con gli altri browser, potrai gestire le tue estensioni secondo le tue preferenze.

Ora che abbiamo visto come gestire le estensioni in modalità incognito, approfondiamo i limiti di questa modalità.

Le insidie della modalità incognito e come rimanere davvero privati online

I pericoli nascosti della navigazione privata

Nonostante la sua apparente sicurezza, la modalità incognito non è completamente infallibile. Mentre certamente impedisce al tuo dispositivo di salvare la tua cronologia di navigazione, cookie o dati dei form, non ti rende invisibile online. Il tuo fornitore di servizi internet (ISP), il governo o addirittura un hacker potrebbero ancora essere in grado di vedere quello che stai facendo su Internet.

Tecniche per una vera privacy online

Quindi, cosa si può fare ? Per aumentare il livello di privacy online, ci sono molte tecniche disponibili. Dalle estensioni sicure all’uso di una VPN, esaminiamo queste opzioni nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Estensioni sicure: come verificarle e organizzarle correttamente

Come identificare un’estensione sicura

Un’estensione sicura dovrebbe provenire da una fonte affidabile, avere recensioni positive e essere aggiornata regolarmente dai suoi sviluppatori. Inoltre, è importante limitare il numero di estensioni installate per minimizzare i potenziali rischi.

Organizzare le tue estensioni

Gestire correttamente le tue estensioni può contribuire a migliorare la tua esperienza online e proteggere la tua privacy. È una buona pratica disabilitare o rimuovere le estensioni non utilizzate e fare regolari controlli per verificare se tutte le tue estensioni sono aggiornate.

Ma come possiamo aumentare ulteriormente la nostra protezione ? Ecco dove entra in gioco la VPN.

Utilizzo di un VPN con la navigazione privata per una protezione avanzata

Che cos’è una VPN ?

Una VPN, o rete virtuale privata, è uno strumento che crittografa i dati che invii e ricevi mentre sei online. Questo rende molto più difficile per qualcuno intercettare o spiare la tua attività su Internet.

L’importanza dell’uso di una VPN con la navigazione privata

L’utilizzo di una VPN insieme alla navigazione privata offre un livello di privacy e sicurezza superiore. La VPN nasconde il tuo indirizzo IP, rendendo quasi impossibile tracciare la tua attività online.

Infine, vediamo come riportare il tuo browser allo stato iniziale.

Passaggi finali: disattivare la modalità privata e ripristinare le impostazioni standard

Torna alla navigazione normale

Una volta terminata la sessione di navigazione privata, è possibile ritornare alla normale modalità di navigazione semplicemente chiudendo la finestra incognito. Tutti i dati di navigazione generati durante quella sessione verranno automaticamente cancellati.

Ripristina le tue impostazioni

Inoltre, se desideri disabilitare definitivamente una o più estensioni dal funzionamento in modalità incognito, puoi farlo accedendo alle impostazioni dell’estensione nel tuo browser e rimuovendo l’autorizzazione.

La privacy online è un diritto fondamentale nell’era digitale. Conoscere ed utilizzare tutte le opzioni offerte dai nostri browser per proteggere i nostri dati personali è il primo passo verso una navigazione sicura e privata. Non dimenticare che la navigazione privata non ti rende completamente anonimo online, ma combinando questa funzione con l’uso di estensioni sicure e una VPN, potrai avvicinarti molto più a questo obiettivo.

