Come abbinare gli stivali alti alle gonne lunghe Abbiamo i consigli!

Gonne lunghe e stivali alti sono due must del vostro guardaroba autunnale e invernale. Ma come combinarli per formare un tandem comodo e di tendenza? C’è la convinzione che le gonne lunghe non stiano bene alle ragazze basse perché accorciano visivamente le gambe. Ma, se si presta attenzione a una serie di consigli, non deve essere così.Questa settimana, Elena Furiase si è recata al Festival del Cinema di Huelva e, da brava amante della moda, ha indossato un look con gonna lunga e stivali alti come protagonisti. Non ha scelto pezzi facili, ma una gonna svasata in verde militare con sovrapposizioni laterali e stivali a spillo bianchi, ma l’attrice è riuscita a combinare entrambi i pezzi molto bene. Lo ha fatto in modo molto semplice, senza complicazioni o stampe. Una camicia bianca e setosa, con un corpo incrociato e spalline. Un look di grande successo che ognuna di noi potrebbe indossare in qualsiasi occasione, di giorno o di sera.

Idee per abbinare le gonne lunghe

Per un look casual chic di grande tendenzaLe gonne lunghe sono perfette con una T-shirt, una giacca in maglia oversize e scarpe da ginnastica. look elegante senza compromettere il comfortPer un look elegante senza compromettere il comfort, scegliete un maglione infilato e delle scarpe da ginnastica.Un cappotto nero è un pezzo chiave da abbinare alle gonne lunghe.. Questo capo darà un plus di stile al look con una camicetta, una camicia o una felpa. Si abbina a tutto.

Gonna lunga

Se volete aggiungere una gonna lunga al vostro guardaroba, abbiamo scelto questa. in maglia a coste della nuova collezione Zara.. Con vita alta ed elasticizzata, è di colore ecru e presenta uno spacco sul retro. Un capo molto versatile che si può indossare con il maglione abbinato e, come calzature, mocassini o stivali con tacco alto.

Stivali alti

Se volete unirvi alla moda degli stivali alti, potete sceglierli in un’ampia selezione di taglie nel negozio online del marchio Inditex e anche nei negozi fisici. Rifinite con una punta quadrata e un tacco largo di 9 centimetri.Sono realizzate in pelle e hanno una soletta tecnica flessibile in schiuma di lattice. Sono disponibili in due colori: nero e bianco.

Ora lo sapete come abbinare con stile gonne lunghe e stivali alti!

