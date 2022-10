Colruyt lancia i “polli del benessere” nella nuova catena di approvvigionamento

Colruyt sta unendo le forze con 17 allevatori belgi lanciando un’esclusiva catena di collaborazione per i polli da carne. I polli diventeranno dei veri e propri “polli del benessere”.

Direttamente dal pollaio

Colruyt sta avviando una collaborazione diretta con 17 allevatori di polli belgi, creando una catena completamente nuova e integrata verticalmente per i polli da carne. “A giugno abbiamo iniziato a introdurre prodotti a base di pollo che soddisfano criteri di benessere migliori e ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti creando una catena completamente nuova per polli da benessere”, afferma Saskia De Block, responsabile dell’agricoltura del Gruppo Colruyt.

I cosiddetti “polli del benessere” rispettano standard di benessere animale più elevati, come una razza a crescita più lenta, il 40% in più di spazio in casa e investimenti in luce diurna e posatoi. Tutti i 17 allevatori adotteranno la tecnica NestBorn, il che significa che le uova vengono deposte in casa e i pulcini si schiudono lì. La carne dei polli arriverà sugli scaffali di Colruyt e in una variante di OKay.

Colruyt si è impegnata lo scorso anno a far sì che la sua gamma di polli freschi standard soddisfi standard di benessere più elevati entro il 2026. La collaborazione diretta con i 17 allevatori è anche in linea con l’ambizione del Gruppo Colruyt di lavorare più direttamente con gli allevatori belgi. In precedenza, Colruyt Group ha investito nelle proprie catene di approvvigionamento per patate, soia e ortaggi biologici, tra gli altri.