Colore presso Decathlon per il contatore GPS a 205 euro che rende ogni viaggio un piacere senza eguali!

Il contatore GPS disponibile a Decathlon per 205 euro non è solo un accessorio, ma un alleato indispensabile per rendere ogni viaggio un piacere unico. Con un design elegante e colorato, trasforma l’esperienza del viaggio in un’avventura indimenticabile. Il suo funzionamento preciso e affidabile garantisce comfort e sicurezza, rendendo ogni destinazione più semplice e accessibile. Un vero game-changer per gli amanti del viaggio!

Le nuove funzionalità di ClimbPro per controllare i tuoi sforzi

Il prodotto Decathlon ClimbPro apre un mondo di possibilità per le tue attività ciclistiche. Con la sua tecnologia d’avanguardia, è possibile visualizzare in tempo reale la distanza e la pendenza rimanenti da affrontare lungo il percorso o itinerario scelto. Si tratta di uno strumento indispensabile per valutare la severità dell’attività e monitorare l’intensità dell’impegno richiesto.

Performance e allenamenti: monitoraggio dinamico con il Decathlon Edge 530

Il Decathlon Edge 530 offre un monitoraggio dinamico delle tue performance, registrando dati come il tuo VO2 Max, il tempo di recupero e il carico di allenamento. Questo dispositivo fornisce anche una valutazione automatica dell’efficacia dei tuoi allenamenti, basata sulle tue sessioni precedenti e sui tuoi indicatori di rendimento.

Connettività e notifiche intelligenti con il tuo contatore collegato

Oltre alle funzioni di monitoraggio delle performance, l’Edge 530 offre una connettività eccezionale. Ricevere e-mail, messaggi e avvisi direttamente sul tuo dispositivo connesso non è mai stato così semplice. Puoi anche scaricare applicazioni e widget dal negozio Connect IQ e condividere le tue imprese con la comunità online di Garmin Connect.

Dinamiche del ciclismo: misura le tue prestazioni in condizioni variabili

L’Edge 530 è stato progettato per i ciclisti che vogliono analizzare le loro prestazioni nei minimi dettagli. Offre misurazioni avanzate che forniscono informazioni utili sull’evoluzione delle tue prestazioni in condizioni variabili. Dati come la posizione, la configurazione della bici e la durata del percorso sono tutti presi in considerazione.

Allenamenti avanzati e generatore di percorsi alla moda con l’Edge 530

Sincronizza i tuoi allenamenti da TrainingPeaks e Garmin Connect direttamente sul tuo Edge 530 per un’esperienza di utilizzo ottimale. Con il generatore di percorsi popolari Trendline, il dispositivo utilizza i dati di percorso di altri ciclisti per suggerirti i migliori itinerari.

Navigazione facile e guidata con l’Edge 530

L’Edge 530 è dotato di mappe ciclabili precaricate, fornendo informazioni dettagliate sui dati di altitudine e i punti di interesse. Grazie alle sue funzioni di navigazione, non perderai mai la tua strada. E se decidi di tornare a casa prima, ti guida al punto di partenza.

L’adattamento al calore e all’altitudine con l’Edge 530

Preparati a affrontare ogni tipo di ambiente. Il Decathlon Edge 530 ti consente di vedere come il tuo corpo si adatta a ambienti diversi, grazie a dati precisi sull’adattamento al caldo e all’altitudine.

Sicurezza e compatibilità con il sistema Shimano STEPS

L’Edge 530 prende sul serio la sicurezza. Offre una funzione di rilevamento incidenti, un allarme antifurto per biciclette, messaggistica di gruppo, ed è compatibile con le biciclette elettriche Shimano STEPS. Goditi un’esperienza di ciclismo senza stress e con totale fiducia.

Nella scatola: cosa ottieni con l’Edge 530

Edge 530

Supporto standard

Supporto anteriore

Attacco

Cavo USB

Documentazione

Edge 530: garanzia e dati tecnici

Il Decathlon Edge 530 viene fornito con una garanzia di 2 anni. Per ulteriori informazioni tecniche, è possibile consultare il sito ufficiale di Garmin qui: https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/621224#specs.

In sintesi, il Decathlon Edge 530 è uno strumento essenziale per ogni ciclista serio. Offre una moltitudine di funzionalità e dati per ottimizzare le tue prestazioni, tutto al prezzo ragionevole di 205€.

